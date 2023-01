Istetovirao "Messi" na čelu, pa se pokajao: "Sada bih volio da to nisam uradio"

View this post on Instagram

- Žao mi je što sam uradio tetovažu, jer me je umjesto pozitivnih stvari dovela do mnogih negativnih situacija, kako ličnih tako i za moju porodicu. Nisam mislio da ću to reći tako brzo i osjećao sam se veoma ponosno na ono što sam uradio, ali sada bih volio da to nisam uradio - istakao je kroz žaljenje Džambs.