Mladi dostavljač isporučio paket pa oduševio klavirskom izvedbom: "Prvo učim da sviram desnom, pa lijevom rukom"

Devetnaestogodišnji Can Incir, koji radi kao dostavljač, oduševio je prisutne u hotelu u Istanbulu, kada ih je počastio izvedbom Mocartovog djela “Turski marš“, prenosi Anadolija.

Mladić je klavir počeo svirati na kompjuteru

- Zamolio sam hotelsko osoblje da zasviram klavir. Srećom, pustili su me da sviram. Ljudima se to svidjelo, a osoblje me podržalo. Nakon svega ovoga, ljudi na društvenim mrežama, Twitteru, Instagramu i YouTubeu, počeli su pričati o meni - izjavio je Incir za Anadoliju.

Mladić je klavir počeo svirati na kompjuteru, kada je imao 12 godina, međutim nikada nije prošao muzičku edukaciju.