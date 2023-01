Dejan Lovren se vratio u Lion

Lovren je potpisao ugovor do 2025. godine, a ruski mediji tvrde da je Lion platio odštetu Zenitu u iznosu od dva miliona eura.

Hrvatski reprezentativac Dejan Lovren (33) novi je igrač francuskog Liona, kluba za koji je već igrao od 2010. do 2013. godine.

- Jako sam sretan što se vraćam u Lion. Ovaj klub mi je otvorio vrata međunarodnog fudbala, to nikad neću zaboraviti. Ovdje me vežu mnoge uspomene, posebno s predsjednikom Žan-Mišelom Ulasom (Jean-Michel Aulas) koji me uvijek podržavao. Iz Liona sam 2013. otišao sa žaljenjem jer sam imao osjećaj da nisam pokazao sve što sam mogao. Želim svima dokazati kakav sam igrač - rekao je Lovren nakon potpisa ugovora.

Lion je Lovrena predstavio na društvenim mrežama videozapisom u kojem čestita praznike svim navijačima, a zatim su kratko prikazani i neki njegovi trenuci iz prve dionice u Lionu, ali i iz Liverpula.