Ukrajinska zvijezda stigla kod Kolašinca

Ukrajinski fudbalski reprezentativac Ruslan Malinovski (29) i službeno je novi član Marseja, objavio je francuski klub, za koji nastupa naš Sead Kolašinac.

Malinovski na Velodrom dolazi na posudbu iz Atalante uz otkup ugovora na koncu ove sezone.

Ukrajinski veznjak je bio korak do prelaska u Marsej i prošlog ljeta, no klubovi se nisu uspjeli dogovoriti. Marsej nije iznio detalje o uvjetima posudbe igrača, ali prema pisanju talijanskih i francuskih medija, njegova odšteta na koncu sezone iznosit će deset miliona eura plus tri miliona mogućih bonusa.