Načelnik Hadžibajrić najavio: U 2023. godini pokrećemo najveće projekte u posljednjih 20 godina – gradimo Bazene Bentbaša i pripremamo još jednu podzemnu garažu

Načelnik Općine Stari Grad Ibrahim Hadžibajrić održao je danas godišnju press konferenciju na kojoj je predstavio rezultate rada iz 2022.godine, te najavio kapitalne projekte za 2023.godinu. Kako je istakao, 2022. godina je bila uspješna, ali u 2023. godini u Starom Gradu bit će pokrenuti najveći projekti u posljednjih 20 godina.

Na početku press konferencije načelnik Hadžibajrić izdvojio je najveće projekte iz prošle godine.

„Najveći projekat koji smo pokrenuli u 2022.godini je izgradnja Socijalne zgrade za stambeno zbrinjavanje porodica u stanju potrebe koju gradimo sa Fondacijom Hemiias i njenim osnivačem Hajrizom Brčvakom. Ovaj projekat je vrijedan oko milion maraka, a zgrada će biti završena u oktobru ove godine. Također, završili smo rekonstrukciju Trga oslobođenja-Alija Izetbegović koji je opet u funkciji, iako moram istaći da je velika šteta što nam nije dozvoljeno da ovaj prostor bude mnogo funkcionalniji izgradnjom podzemne garaže i višenamjenskog trga. Mi još uvijek nismo od toga odustali i budućnost će pokazati šta je najbolje za Stari Grad i naše građane,“ izjavio je načelnik Hadžibajrić.

Sanirano 30 ulica, poboljšana infrastruktura i značajno uvećana izdvajanja za socijalne kategorije

Kako je prikazano kroz video prezentaciju, Općina Stari Grad Sarajevo je u sanaciju komunalne i putne infrastrukture u prošloj godini uložila oko 5,7 miliona maraka. Sanirane su 43 saobraćajnice, te urađena rekonstrukcija kanalizacione i vodovodne mreže na 4 izuzetno važne lokacije: Alifakovac, Ramića banja, Mačkareva i Arapova gdje su građanima riješeni dugogodišnji problemi neadekvatnih instalacija. Ulaganje u infrastrukturu nastavit će se i u 2023.godini, te su u planu sanacije u 33 ulice i rekonstrukcija komunalne mreže na još 3 lokacije.

U 2022. godini sanirano je i 35 porodičnih kuća građana Starog Grada koji su živjeli u jako teškim uslovima, čime su im omogućeni mnogo bolji uslovi za život, a za sanacije je iz budžeta izdvojeno 215.000 KM. Najavljeno je da će ovaj projekat biti nastavljen, te je i ove godine u budžetu planirano 200.000 KM. Ovim projektom pomažu se socijalno ugrožene kategorije, a za njih su u narednom periodu planirane i druge vrste pomoći.

„U 2022.godini smo se značajno fokusirali na socijalna davanja jer smo svjesni ekonomske situacije u zemlji i sve veće potrebe za pomoći ovoj kategoriji. Razmišljali smo dugoročno i shvatili da se pomoć za ugrožene kategorije mora riješiti drugačijim pristupom. Planirali smo znatno viša sredstva u budžetu za ovu godinu i donijeli potrebne akte kojima smo uredili tu oblast. Od ove godine počinjemo isplate jednokratnih pomoći socijalno ugroženima u iznosu od 800 KM, stipendije učenicima i studentima će biti 150 i 200 KM, a pomoć građanima za liječenje 1.200 KM. Porodice čija su djeca hronični bolesnici mjesečno će dobijati po 150 KM pomoći,“ najavio je načelnik Hadžibajrić.

U 2023. godini počinje izgradnja bazena i pripreme za još jednu podzemnu garažu

I pored teške ekonomske situacije u zemlji, načelnik Hadžibajrić je najavio da se dugoročnim, strateškim planiranjem i realizacijom projekata koji su samoodrživi, u 2023. godini mogu očekivati kapitalni projekti koji će Općinu Stari Grad pozicionirati među najrazvijenije lokalne zajednice u zemlji. „Ostao je još jedan projekat koji je mnogo važan našim građanima. On za njih ima sentimentalnu vrijednost jer ih podsjeća na neka davna, lijepa vremena. Došlo je vrijeme da riješimo Bazene Bentbaša. Napravili smo idejno rješenje koje uključuje nove bazene – unutarnje i vanjske i prostor za odmor i rekreaciju. Idemo ubrzanim koracima dalje u realizaciju ovog projekta. Cilj je početi izgradnju novih bazena u septembru. Pozivam sve institucije da nam pomognu da građanima vratimo Bazene Bentbaša. Mi ne možemo sami i treba nam sufinansiranje drugih nivoa vlasti, prije svega Kantona Sarajevo jer je ovo velika investicija. Građani Starog Grada zaslužuju da imaju bazene kao što je to slučaj u drugim općinama,“ poručio je načelnik Hadžibajrić. Osim toga, najavio je da će Stari Grad imati još jednu podzemnu garažu.

„Mi smo u 2022.godini od podzemne garaže u ulici Avdage Šahinagića ostvarili prihod oko 800.000 KM. I nije to jedina korist. Profit je važan, ali je važno i rješavanje nedostatka parking prostora u gradu. Mi u Starom Gradu imamo mogućnost da to riješimo i nećemo odustati od toga. U ovoj godini pokrećemo aktivnosti za izradu idejnog rješenja i dobijanje potrebnih saglasnosti za izgradnju još jedne podzemne garaže, i to na Trgu Austrije. Obećavam građanima da ćemo istrajati u tome i da će biti ponosni na ono što Stari Grad postaje,“ najavio je načelnik Hadžibajrić. Dodao je da očekuje mnogo veću podršku Kantona Sarajevo u realizaciji ovih, ali i drugih planiranih projekata. „Zajedno možemo učiniti mnogo više za Stari Grad. Novogodišnji praznici pokazali su nam koliko je interesovanje turista za ovu općinu. Dužni smo učiniti je još boljom i sagraditi potrebnu infrastrukturu. Zato pozivam Vladu Kantona Sarajevo i resorne ministre da se uključe u naše projekte, finansijski, ali i administrativnom podrškom, brzim i efikasnim rješavanjima i dozvolama. Do sada smo imali nekoliko važnih sastanaka i mislim da smo na dobrom putu da se naša saradnja podigne na viši nivo,“ istakao je načelnik Hadžibajrić.

Načelnik Hadžibajrić je najavio i da će u 2023.godini Općina Stari Grad uložiti dodatne napore u edukacije državnih službenika kako bi još efikasnije odgovarali na zahtjeve građana, kao i da će zbog velikog interesovanja sljedeće zime tokom praznika građanima biti na raspolaganju još veća ledena ploha - klizalište i to na Trgu Prve brigade policije Stari Grad, preko puta Vijećnice. Građanima je obećao i rješavanje pitanja vodozaštitne zone na Mošćanici istakavši da je jučer ponovo upućena urgencija Vladi Kantona Sarajevo da uvrsti ovu tačku na dnevni red Skupštine KS jer je Općina Stari Grad još prije dvije godine završila sve potrebne procedure i vrijeme je da se konačno riješi ovo značajno pitanje za građane čime će im se otvoriti put za legalizaciju njihovih objekata.

Prezentaciju najznačajnijih projekata realizovanih u 2022.godini pogledajte ovdje.