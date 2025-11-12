m:SAT promocija: 50% popusta na cijenu pretplate!.

Kompanija m:tel nudi sjajne pogodnosti za sve korisnike svojih m:SAT i m:SAT paketa usluga. Svi oni koji se odluče za m:SAT, te podnesu zahtjev za to do kraja ove godine, ostvariće 50% popusta na mjesečnu pretplatu za prvih šest mjeseci korišćenja.

Promotivna ponuda važi za sve korisnike koji u navedenom periodu podnesu zahtjev i zaključe ugovor za korišćenje jednog od m:SAT TV paketa – m:SAT Start, m:SAT Plus ili m:SAT Max, kao i za korisnike m:SAT integrisanih paketa – m:SAT+TEL, m:SAT+NET, m:SAT+MOB ili m:SAT+NET+MOB.

Posebna pogodnost čeka i korisnike m:SAT Plus i m:SAT Max paketa, kao i korisnike integrisanih m:SAT usluga koji u okviru svog paketa koriste m:SAT Plus. Oni će, tokom minimalnog perioda trajanja ugovora, moći da koriste dodatni satelitski prijemnik bez dodatne mjesečne naknade.

Takođe, svi koji se odluče da uključe novu m:SAT uslugu, dobijaju priključak po cijeni od samo 0,99 KM, a u okviru ove cijene obezbijeđena je i instalacija dodatnog satelitskog prijemnika, ukoliko korisnik zahtjev za tu uslugu podnese prilikom aktivacije.

Ova promotivna akcija m:tel-a idealna je prilika za sve koji žele da uživaju u bogatom izboru TV sadržaja i kvalitetnim integrisanim uslugama dostupnim na bilo kojoj lokaciji u BiH, po znatno povoljnijim uslovima. Takođe, u navedenom periodu, m:tel korisnicima m:SAT usluga nudi i mogućnost kupovine televizora na rate, te set Xiaomi unutrašnjih i vanjskih kamera.

Više informacija dostupno je na sajtu www.mtel.ba, u najbližem m:tel prodajnom mjestu, kao i na broj telefona 0800 50 905.