Profesori, budite dio m:tel App takmičenja

Srednjoškolci i profesori u istom timu za izradu mobilnih aplikacija

19.11.2025

Svake godine sve više mladih talenata iz srednjih škola širom BiH prijavljuje svoje ideje, potvrđujući da je m:tel App takmičenje u razvoju mobilnih aplikacija postalo jedno od najatraktivnijih digitalnih izazova.

Osim učenika, na takmičenju učestvuju i njihovi profesori kao mentori, čija je ključna uloga jasno prepoznata i veoma cijenjena. Oni među prvima uočavaju mlade talente i motivišu ih da razvijaju svoje ideje, prate njihov napredak i spajaju školsko znanje sa praktičnom primjenom u svijetu tehnologije.

Kao dodatni član tima, profesori zajedno sa svojim učenicima osvajaju zaslužena priznanja i nagrade za postignute uspjehe.

Zato je ovo poziv svim profesorima srednjih škola u BiH da ohrabre svoje učenike, formiraju timove i zajedno se uključe u m:tel App takmičenje.

Rok za prijavu ideja je 26. novembar 2025. godine, a za izradu gotovih aplikacija je 30. januar 2026. godine.

Prijave pošaljite putem mejl adrese [email protected].

Vrijedni telefoni čekaju svakog učenika i mentora do pet najboljih timova u državi, dok pobjednike regionalnog nivoa očekuje nezaboravno putovanje u jednu od evropskih zemalja i posjeta prestižnoj IT konferenciji.

Profesori, budite dio ovog popularnog takmičenja zajedno sa svojim učenicima!

Više informacija potražite na adresi apptakmicenje.mtel.ba

