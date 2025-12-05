Brže, jednostavnije, snažnije: Nova generacija ljepila za pločice.

Ceresit ponovno pomjera svoje granice – naša najprodavanija ljepila za pločice sada dolaze s unaprijeđenom GEL formulacijom koja donosi niz prednosti za izvođače radova, ali i za krajnje korisnike.

Što je novo?

Nova kremasta struktura ljepila omogućava lakše nanošenje i bolju obradivost, čime se značajno ubrzava proces polaganja pločica. Zahvaljujući GEL tehnologiji, ljepilo pruža optimalnu ravnotežu između čvrstoće i fleksibilnosti, što ga čini idealnim za lijepljenje pločica velikih formata - CM 16 do 120 cm i CM 17 do 150 cm.

Vrijeme je novac – a mi ga štedimo

Jedna od ključnih prednosti nove formulacije je brže vrijeme fugiranja. Zidne pločice moguće je fugirati već nakon 8 sati, dok se podne pločice mogu fugirati nakon 16 sati. To znači da se radovi mogu završiti u kraćem vremenu, bez kompromisa u kvaliteti.

Zašto odabrati naša nova GEL ljepila?

✅ Kremasta GEL struktura za jednostavno nanošenje

✅ Pogodna su za pločice velikih formata

✅ Brže fugiranje – zid za 8h, pod za 16h

✅ Visoka čvrstoća i trajnost

Ova inovacija rezultat je kontinuiranog ulaganja u razvoj proizvoda koji odgovaraju stvarnim potrebama tržišta. S novom formulacijom, izvođači mogu raditi brže, preciznije i s manje napora – a krajnji rezultat je savršeno postavljena površina koja traje.