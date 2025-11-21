Iskoristi odličnu Black Friday akciju u Telemachu: EON paketi 8 mjeseci po 1 KM

Akcija godine stiže iz Telemacha! Iskoristi odličnu Black Friday ponudu EON paketa, plaćaj po 1 KM mjesečno prvih 8 mjeseci i uživaj u najbržem internetu, najboljoj digitalnoj televiziji i fiksnoj telefoniji na tržištu.

Kupi EON paket, pređi na GIGA mrežu nove generacije i osjeti nevjerovatnu razliku u kvalitetu usluga. Požuri, ova nevjerovatna akcija traje od 21.11. do 2.12. 2025. godine. Iskoristi pogodnosti Black Friday ponude jer EON paketi ti donose sve što ti treba za savršenu zabavu i povezivanje.

• Najbrži internet – brzine do 1 Gbps uz vrhunsku stabilnost

• EON Smart Box– koji tvoj TV pretvara u smart s neograničenim mogućnostima zabave

• Najveći izbor kanala – preko 250 informativnih, sportskih, dječijih, filmskih, muzičkih i drugih kanala, od toga više od 130 u HD-u, mogućnost pauziranja i gledanja sadržaja do 7 dana unazad

• EON mobilnu aplikaciju – uz koju gledaš omiljene sadržaje na više uređaja gdje god želiš

• Video klub – preko 25.000 naslova bez naknade

• EON Kids – sigurno i zabavno okruženje za najmlađe s omiljenim crtićima i Video klubićem

A za postojeće korisnike Telemach je spremio Black Friday ponudu vrhunskih uređaja na 24 jednake rate u Telemach klubu. Akcija traje od 21. 11. do 1.12.2025. godine, uz raznovrstan izbor televizora, mobitela, bijele tehnike, malih kućanskih aparata i drugih uređaja. Uživajte u kupovini na 24 jednake rate, bez kamate i drugih skrivenih troškova, uz besplatnu dostavu na kućnu adresu, uštede i poklone. Posjeti website telemach.ba ili najbližu Telemach poslovnicu, zalihe su ograničene, zato reaguj odmah i kupi željeni uređaj već danas.