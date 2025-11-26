„Ako ćutimo, one su same“ - m:tel pokreće serijal razgovora o nasilju nad ženama

U okviru kampanje „Niste same, imate prijatelje“, koju je kompanija m:tel pokrenula ove godine, a tokom „16 dana aktivizma protiv rodno zasnovanog nasilja“, m:tel će prikazati serijal razgovora na temu nasilja nad ženama, koji je realizovan u saradnji sa Fondacijom „Udružene žene“ iz Banjaluke.

Razgovore sa ženama koje su pretrpjele nasilje u porodici vodila je Jelena Trivan, generalna direktorka kompanije m:tel, kako bi zajednica iz prve ruke čula kako izgleda život žene žrtve nasilja.

„Mislim da je potrebno da svi vidimo kako izgleda stvarni život žene koja trpi psihičko, fizičko i seksualno nasilje svaki dan. Da vidimo kako izgleda život deteta koje to gleda i trpi, i da smognemo snage da učinimo nešto da ih zaštitimo, razumevajući da je za te žene danas najnesigurnije mesto kuća i da su sve dok ćutimo one same i da ih sutra možda neće biti“, rekla je u najavi ovog podcast-a Jelena Trivan.