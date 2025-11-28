Popusti do 70% i adventska atmosfera: Designer Outlet Croatia mami kupce iz BiH

Kada se zimi uputite ka Zagrebu, bilo zbog Adventa, ili daljnjeg puta prema Austriji i Njemačkoj, već na ulazu u grad čeka vas adresa zbog koje se isplati stati. Designer Outlet Croatia nalazi se odmah pored IKEA Zagreb, uz autocestu, i nudi više od stotinu modnih i lifestyle brendova uz popuste od 30 do 70% tokom cijele godine.

Ove godine još je više razloga za dolazak iz Bosne i Hercegovine. Kraj novembra i decembar u Designer Outletu Croatia rezervisani su za Black Friday odnosno Black Week i veliku božićnu rasprodaju, uz adventski ugođaj zbog kojeg ćete se osjećati kao da ste u malom božićnom gradiću. Uređene fasade u stilu tradicionalne mediteranske i srednjoevropske arhitekture, ukrasi, svjetla i muzika stvaraju atmosferu zbog koje se šoping lako pretvori u izlet za cijelu porodicu.

Black Friday u Designer Outletu Croatia donosi popuste do 70% na odabrane kolekcije, a ista razina sniženja nastavlja se kroz Black Week. To je prilika da patike, zimske jakne, farmerice ili torbe poznatih brendova platite znatno manje nego u klasičnim trgovinama. Posebne ponude najavljuju Adidas, Tommy Hilfiger, Calvin Klein, Under Armour, Lacoste, US Polo, Wellensteyn, Ted Baker, Hugo Boss, Guess, Gant, Timberland i drugi.

Uz njih, u samom centru nalaze se multibrand trgovine Europa 92 i Five Star, koje donose najpoznatije jeans brendove ali i premium brendove poput Ralph Laurena i La Martine, pa u jednom krugu možete riješiti kompletnu zimsku garderobu – od sportskih kombinacija do elegantnih kaputa i poslovnih odijela.

Popusti su još zanimljiviji kada se zna da Designer Outlet Croatia cijele godine radi na outlet cijenama, značajno nižim od preporučenih maloprodajnih cijena, a kampanje poput Black Fridaya i božićne rasprodaje spuštaju iznose još niže.

Osim trgovina, posjetitelje iz BiH dočekuju kafići, mjesta za odmor i dječja igrališta, pa je lako napraviti pauzu od vožnje. Moderni outlet koncept s otvorenim šetnicama i više od 4.000 parking mjesta omogućava da bez žurbe obiđete omiljene brendove i usput popijete kafu ili pojedete nešto na licu mjesta.

Lokacija je posebno praktična za one koji u Zagreb dolaze automobilom. Designer Outlet Croatia smješten je uz čvor Ivanja Reka, na spoju autocesta A3 i A4, na ulazu u grad iz smjera Slavonskog Broda, Osijeka i granice s BiH. To znači da ne morate ulaziti u gradske gužve: dovoljno je pratiti putokaze za IKEA Zagreb i već ste na destinaciji.

Cijelu priču dodatno pojačava veliki investicioni ciklus. Outlet se širi za dodatnih 6.000 kvadrata i 30 novih trgovina, a uz njega nastaje JOY Rugvica, moderan retail park s deset mega trgovina i 28.000 kvadrata zelenih površina. Zajedno s IKEA Zagrebom činit će najveću trgovačku zonu u Hrvatskoj, koja već sada privlači više od 3,6 miliona posjetilaca godišnje.

Za kupce iz Bosne i Hercegovine to znači da u jednom zaustavljanju mogu obaviti veliki porodični šoping, iskoristiti popuste do 70%, odmoriti se od puta i nastaviti ka centru Zagreba na Advent. Prije polaska dovoljno je provjeriti aktuelne ponude i radno vrijeme na službenoj stranici Designer Outleta Croatia te isplanirati dan tako da se Black Friday i praznični šoping spoje u jedan ugodan izlet.