Poliklinika Vitalis iz Mostara radi revolucionarni tretman liposukcije i oblikovanja tijela.

Poliklinika Vitalis iz Mostara kao vodeća privatna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovinu u sklopu odjela kirurgije nudi i zahvate iz estetske kirurgije, a novost je revolucionarni tretman oblikovanja tijela: VASERlipo tretman.
Ove zahvate u Poliklinici Vitalis je prvi put obavio dr. Angelos Karatzias iz Cipra, a u Polikliniku Vitalis ponovno dolazi 12.12.-14.12.2025 kako bi obavio planirane operativne zahvate.
Ukoliko ste kandidat za zahvat potrebno je prvo doći u Polikliniku Vitalis na konzultacije i 3D snimanje željenih regija ili cijelog tijela kako bi dr. Karatzias mogao izabrati odgovarajuću metodu.
Svaka osoba na nekom dijelu svog tijela ima tvrdokorne masne naslage kojih se nikako ne može riješiti – možda su to jače ruke, snažniji listovi, deblja bedra, trbuh ili izraženi podbradak. Često, ma koliko dijeta isprobali i redovno vježbali te masne naslage ne odlaze. No, postoji rješenje. Predstavljamo vam VASERlipo - najmoderniju tehnologiju u svijetu liposukcije, koja je postala zlatni standard oblikovanja tijela.
VASERlipo ultrazvučna liposukcija je kirurški zahvat u kojem kirurg uklanja neželjene naslage masnog tkiva s određenih regija tijela, uključujući vrat, nadlaktice, gornji i donji dio leđa, trbuh, natkoljenice i kukove, stražnjicu, vanjsku i unutrašnju stranu bedara, a sve s posljedičnim ciljem oblikovanja vaše željene konture i oblika tijela. Zahvat nije zamjena za redukciju tjelesne težine, već metoda za uklanjanje neželjenih nakupina masnog tkiva.
Prednosti ultrazvučne liposukcije:
- Brzi oporavak naših klijenata
- Manja potreba za lijekovima protiv bolova
- Manji gubitak krvi
- Smanjena potreba za ponavljanjem tretmana
- Predvidljivi rezultati bez teškoća
- Zatezanje kože
- Povećana preciznost
- Smanjeno fizičko umaranje
- Masne naslage prikladne za tretman ubrizgavanja u lice ili tijelo
VASERlipo se može koristiti podjednako za tretiranje abdomena, bokova, trbuha, muških i ženskih grudi, ruku, leđa, stražnjice, bedara, koljena listova, gležnjeva u svrhu uklanjanja viška naslaga masti, ali i za fino i precizno oblikovanje i konturiranje linija tijela, kao i za tretiranje podbratka i vrata.
Posebnost VASERlipo ultrazvučne liposukcije je u tome što tijekom rada ultrazvuka dolazi isključivo i samo do ravnomjernog razbijanja (emulzifikacije) masnih stanica, a krvne žile, kapilare, živci i kolagen u tkivu ostaju netaknuti. Upravo zbog toga su postoperativna trauma, bol, podljevi i masnice, kao i ostale moguće komplikacije neusporedivo manje u odnosu na klasičnu, mehaničku liposukciju, a povlačenje kože i njeno prilagođavanje novoj konturi mišića znatno brže i kvalitetnije.
U usporedbi s tradicionalnom liposukcijom, VASERlipo zahtjeva kraće vrijeme oporavka. Dužina oporavka nakon zahvata uvijek ovisi o opsegu samog tretmana. Većini osoba treba do 7 dana kako bi se vratili u svakodnevnu rutinu. Za vrijeme inicijalnog postoperativnog razdoblja može se dogoditi da nećete moći potpuno ocijeniti vašu novu konturu, no rezultati su vidljivi odmah. Međutim, nakon par mjeseci primijetit ćete vidne razlike – bilo da se radi o vitkijem trbuhu ili bolje oblikovanoj stražnjici – te ćete zavoljeti dijelove tijela koje prije baš i niste voljeli.
Svjetski priznati plastični kirurg dr. Angelos Karatzias će postati stalni dio tima u Poliklinici Vitalis i obavljati revolucionarne zahvate za sve klijente Poliklinike Vitalis.
Poliklinika Vitalis Mostar
Vukovarska bb, 88000 Mostar, BiH
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www.poliklinikavitalis.com
www.drkaratzias.com