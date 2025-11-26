Poliklinika Vitalis iz Mostara radi revolucionarni tretman liposukcije i oblikovanja tijela.

Poliklinika Vitalis iz Mostara kao vodeća privatna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovinu u sklopu odjela kirurgije nudi i zahvate iz estetske kirurgije, a novost je revolucionarni tretman oblikovanja tijela: VASERlipo tretman.

Ove zahvate u Poliklinici Vitalis je prvi put obavio dr. Angelos Karatzias iz Cipra, a u Polikliniku Vitalis ponovno dolazi 12.12.-14.12.2025 kako bi obavio planirane operativne zahvate.

Ukoliko ste kandidat za zahvat potrebno je prvo doći u Polikliniku Vitalis na konzultacije i 3D snimanje željenih regija ili cijelog tijela kako bi dr. Karatzias mogao izabrati odgovarajuću metodu.

Svaka osoba na nekom dijelu svog tijela ima tvrdokorne masne naslage kojih se nikako ne može riješiti – možda su to jače ruke, snažniji listovi, deblja bedra, trbuh ili izraženi podbradak. Često, ma koliko dijeta isprobali i redovno vježbali te masne naslage ne odlaze. No, postoji rješenje. Predstavljamo vam VASERlipo - najmoderniju tehnologiju u svijetu liposukcije, koja je postala zlatni standard oblikovanja tijela.