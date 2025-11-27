REPLAY BLACK FRIDAY donosi 25% popusta u Banjoj Luci

Kultni talijanski brend Replay zvanično otvara sezonu najpovoljnije kupovine uz Black Friday kampanju, tokom koje kupci mogu ostvariti 25% popusta na cjelokupan asortiman. Popust vrijedi isključivo u radnji u tržnom centru Delta Planet Banja Luka, ali i na stranici fashionandfriends.com te na mobilnoj aplikaciji.

Tokom promotivnog perioda, ljubitelji mode imat će priliku da izaberu svoje omiljene Replay komade — od legendarnog denima, jakni i košulja, do sezonskih modnih dodataka poznatih po vrhunskoj izradi i prepoznatljivom talijanskom stilu. Replay već godinama zauzima posebno mjesto među potrošačima u BiH, zahvaljujući kvalitetnim materijalima i modernim krojevima koji odolijevaju trendovima i vremenu.

Black Friday u Replay radnji predstavlja idealnu priliku da se garderoba osvježi komadima koji spajaju funkcionalnost i vrhunski dizajn. Brend poziva kupce da iskoriste ograničenu akciju i pronađu svoje omiljene modele po izuzetno povoljnim cijenama.

Iz Replay-a poručuju da je ovo jedno od najatraktivnijih sniženja u godini, ističući:

„Ovakav popust ni ne sanjaš.“