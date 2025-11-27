Održana 12. sjednica Općinskog vijeća Stari Grad, vijećnici razmatrali niz tačaka

U Općini Stari Grad Sarajevo danas je održana 12. redovna sjednica Općinskog vijeća, a vijećnici su razmatrali niz tačaka iz nadležnosti više općinskih službi.

Na sjednici je usvojeno rješenje o izmjenama u sastavu Komisije za poslovne prostore, a razmatrane su i odluke i zaključci koji se odnose na dodjelu i prenos prava zakupa poslovnih prostora na više lokacija u Starom Gradu. Vijećnici su razmotrili i informaciju o neposrednim dodjelama prostora po osnovu izmirenja dugovanja ranijih zakupoprimaca, kao i o iznosima naplaćenim kroz sudske postupke u 2024. i 2025. godini.

Usvojena je i odluka o povećanju prihoda i preraspodjeli rashoda u Budžetu Općine Stari Grad Sarajevo za 2025. godinu u iznosu od 436.427,00 KM, kao i odluke kojima se Udruženje „Narodna kuhinja Stari Grad Sarajevo – Tetka Zilha“, FK „Mošćanica“ i FK „Vratnik“ proglašavaju udruženjima od posebnog značaja za Općinu.

Svi razmatrani materijali dobili su podršku vijećnika, čime je sjednica završena uz dio predviđen za pitanja i inicijative.