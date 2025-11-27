U Živinicama predstavljena Specijalna bolnica Medikol Salinea - Prva privatna ustanova u BiH koja objedinjuje PET-CT, radioterapiju i savremenu radiološku dijagnostiku

U Živinicama je danas predstavljena Specijalna bolnica Medikol Salinea, prva privatna zdravstvena ustanova u Bosni i Hercegovini koja na jednom mjestu objedinjuje PET/CT dijagnostiku, modernu radioterapiju i savremenu radiološku dijagnostiku (MRI, CT, RTG). Ovaj projekat je rezultat zajedničke investicije firme Medikol Ray iz Živinica i Medikol Group Hrvatska koja je najveća privatna zdravstvena ustanova pružalac polikliničkih i radioloških djelatnosti, te pionir PET/CT dijagnostike u Hrvatskoj. Finansijska sredstva za izgradnju objekta i nabavku nove medicinske opremu su osigurana iz sredstava investitora i trenutno iznose 30 miliona KM.

Prva PET/CT dijagnostika u Tuzlanskom kantonu

Bolnica je opremljena najmodernijim novim uređajima, uključujući:

• Philips Vereos digitalni PET/CT - prvi PET/CT uređaj u Tuzlanskom kantonu

• Siemens MR Vida 3T, Siemens Go Open Pro CT, Siemens Multix Impact RTG

• dva Varian TrueBeam linearna akceleratora sa opcijama za najsavremeniju radioterapiju i radiohirurgiju (IMRT, VMAT, SRS/SRT/SBRT, DIBH)

Ovakva integracija omogućava da pacijent dobije sveobuhvatnu dijagnostičku i radioterapijsku uslugu na jednoj lokaciji, po standardima vodećih evropskih centara.

Iz perspektive pacijenata: “Brza dijagnostika znači više nade”

Predsjednica Udruženja “Ruka podrške” iz Živinica, gospođa Elvedina Hasanović, naglasila je važnost pristupa dijagnostici i terapiji:

“Ženama oboljelim od karcinoma svaki dan čekanja mijenja sudbinu jer smo svjesne da se svaki danom čekanja smanjuje naša šansa za izlječenje i za bolji ishod terapije. Ova bolnica daje ono što nama najviše treba, a to je brza dijagnostika, sigurnost i pristup radioterapiji bez odlaganja. A time je i naša nada u život veća”.

Stručni pristup i međunarodni standardi

Predsjednik Upravnog odbora Medikol Salinee, prof. dr. Goran Marošević, istakao je da bolnica već u startu radi u skladu sa najvišim globalnim standardima:

„Naš cilj je jasan - da pomognemo smanjenju smrtnosti od raka u Bosni i Hercegovini na način tako što ćemo pacijentu omogućiti pravovremenu i kvalitetnu onkološku dijagnostiku, a onima kojima je potrebno omogućujemo i savremenu radioterapiju i radiohirurgiju kakvu pružaju vodeći evropski centri. Integracija PET/CT dijagnostike, radioterapije i radiologije u jednom sistemu ubrzava procese dijagnostike i liječenja raka, te povećava preciznost i poboljšava ishode terapije.“

Podrška lokalne zajednice: Zdravstvena infrastruktura od strateškog značaja

Gradonačelnik Živinica, gospodin Began Muhić, naglasio je vrijednost koju bolnica donosi gradu Živinice:

„Živinice su poznate po preduzetničkom duhu, ali ovaj projekat bolnice, vrijedan 30 miliona KM, dodao je preduzetničkom duhu našeg grada i socijalno-zdravstvenu komponentu, ulažući u lokalnu zajednicu. S ponosom ističemo da je u bolnici za početak zaposleno 23 visokoobrazovana medicinska radnika koji, dobijajući ovu priliku da se zaposle, neće tražiti svoju budućnost van naše zemlje, a naši sugrađani dobijaju nadasve potrebnu medicinsku uslugu.”

Važan trenutak za Tuzlanski kanton

Premijer Tuzlanskog kantona, gospodin Irfan Halilagić, istakao je:

„Ovo je snažan iskorak naprijed za Tuzlanski kanton. Naš kanton je najmnogoljudniji u Federaciji BiH i kao takav od danas zasluženo ima PET/CT za svoje građane, kao i ukupno 3 linearna akceleratora, čime će prosjek broja uređaja na milion stanovnika našeg kantona dostići prosjek Evropske Unije.“

Novi standardi na nivou Federacije BiH

Federalni ministar zdravstva, dr. Nediljko Rimac, naglasio je strateški značaj bolnice:

„Medikol Salinea donosi novu dimenziju onkološke medicine u našu državu. Integrisani pristup, savremena oprema i iskusni tim ključni su za jačanje onkološke infrastrukture u Federaciji BiH.“

Kapaciteti koji mijenjaju dostupnost liječenja

Godišnji kapaciteti bolnice iznose:

• 1.600 pacijenata na radioterapiji

• 2.500 pacijenata na PET/CT dijagnostici

• 2.800 pacijenata po modalitetu radiološke dijagnostike (MRI, CT, RTG) u jednoj smjeni

Ovim se značajno smanjuju liste čekanja i osigurava brži pristup životno važnim medicinskim uslugama.

Medicinski tim sa više od 15 godina iskustva

Bolnica počinje s radom sa 23 stručnjaka iz oblasti radijacijske onkologije, nuklearne medicine, radiologije, medicinske fizike, inženjerstva medicinske radiologije i zdravstvene njege. Stručni kadar je edukovan u zemlji i inostranstvu na najnaprednijim sistemima u saradnji s proizvođačima opreme kao i u sistemu Medikol Group Hrvatska (Zagreb, Osijek, Split).

Ovaj multidisciplinarni medicinski tim će omogućiti personalizovanu terapiju za svakog pojedinog pacijenta prema međunarodnim smjernicama i najbolju praksu u onkološkom liječenju.

Medikol Salinea - bolnica budućnosti dostupna danas

Specijalna bolnica Medikol Salinea ima jasan cilj: pružiti pacijentima u BiH dostupnu, brzu i preciznu dijagnostiku i terapiju u skladu sa savremenim medicinskim standardima, te djelovati u sinergiji sa javnim zdravstvenim sistemom u borbi protiv karcinoma.