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30 GODINA AMKO SLAVI

Šta je potrebno za nezaboravan rođendan?

Proslavite nezaboravan 30. rođendan Amko komerca uz muziku, hranu, tortu i nagrade za sve posjetioce

Šta je potrebno za nezaboravan rođendan. Amko

Marketing

28.11.2025

Rođendan. Jedna riječ koju svako doživljava drugačije. Neko mu se raduje kao dijete cijelu godinu, neko ignoriše postojanje istog. Ali kakvi god bili, rođendani su ona mala stanica na kojoj se nakratko okrenemo unazad, pogledamo koliko smo odrasli I šta smo postigli. Zbog toga ih vrijedi obilježiti sa dragim osobama.

Gdje ćete ga slaviti, kući, na vikendici ili u lokalu - manje je bitno. Bitno je da postoji par stvari koje prave razliku između “okej” rođendana i onog kojeg svi pamte.

Muzika – Regulator dobre atmosfere

Muzika je prva stvar koja određuje ton večeri. Lijepo je uklopiti ukuse gostiju, ali ipak treba zadržati duh slavlja i ono što slavljenik voli. Najbolje prođe miks: nešto što većina zna, par starih hitova koje će svi pjevati iz navike, i one posebne pjesme koje slavljeniku znače. Bitno je da je dovoljno glasno da digne atmosferu, ali ne toliko da ljudi moraju klimati glavom jer se ne čuju.

Hrana – Srce svakog okupljanja

Kod hrane je najbitnije da je ima dovoljno - tu nema filozofije. Roštilj, pizza, pita… šta god da je u planu, bitno je samo uskladiti količine s brojem ljudi. Zadovoljan stomak znači opuštenu atmosferu, a opuštena atmosfera garantuje dobru zabavu za sve prisutne. 

Šta je potrebno za nezaboravan rođendan. Amko

Grickalice i meza - priče počinju baš ovdje

Pored glavnog jela, nekoliko plata uvijek spašava stvar. Sir, kajmak, suho meso, ajvar, krastavci, paprika - klasika koja nikad ne omane i koju ljudi stalno obilaze . Ako želite opušteniji vibe, super je imati tortilja čips, krekere i orašaste plodove - da ljudi imaju šta da grickaju dok se priča razvuče do kasno.

Piće - gdje se nazdravlja i sve postane malo ljepše

Piće pravi ritam večeri. Sokovi za osvježenje, gazirani za one koji vole “mjehuriće”, prirodni sokovi za laganiju varijantu. Pivo za opuštanje, vino za pričanje, rakije za hrabrost i veselje. Što je izbor raznovrsniji, to ćete lakše zadovoljiti različite ukuse - i lakše održati dobru atmosferu.

Šta je potrebno za nezaboravan rođendan. Amko

Torta - slatka završnica

Bez torte rođendan djeluje kao da mu nešto fali. Možete cijelu večer jesti i piti, ali kad se ugase svjetla i donese torta - to je onaj trenutak zbog kojeg se svi nakratko uozbilje, zapljenu telefone i počnu pjevušiti. Bilo da je čokoladna ili voćna, torta je finale koje rođendan zaokruži i učini da sve ima smisla.

Kafa - pauza koja sve vraća u život

Bez obzira na to koliko je slavlje glasno, kafa se uvijek traži. Kapućino za nježniji start, klasična kafa za rutinu, Black & Easy kad gostima treba kratki reset prije još jedne runde pjesme. Kafa je mali odmor usred cijele galame, i svaki rođendan je s njom nekako topliji.

Šta je potrebno za nezaboravan rođendan. Amko

Proizvodi za čišćenje - tihi heroji svakog haosa

I na kraju — ono o čemu niko ne želi misliti, ali svi završe tu: čišćenje. Ubrusi, deterdžent za suđe, sredstva za brisanje… sve to može biti razlika između haotičnog jutra poslije i laganog povratka u normalu. Malo pripreme unaprijed i sve što ostane od rođendana su lijepe uspomene, a ne tragovi po stolovima.

Šta je potrebno za nezaboravan rođendan. Amko

I kad već pričamo o rođendanima…

Rođendani su za dijeljenje – baš kao i naše vrijednosti

Amko komerc već 30 godina nije samo mjesto kupovine, nego dio doma, komšiluka i porodičnih trenutaka. I zato vas pozivamo da zajedno proslavimo 30. rođendan Amko komerca. Pridružite se velikom rođendanskom slavlju u hipermarketu Mojmilo 29.11. u 12 h i ne propustite priliku da učestvujete u nagradnoj igri do rođendana. Vidimo se! 🎉

Šta je potrebno za nezaboravan rođendan. Amko

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