Kada je vani snijeg...Vrijeme je za šansu da otputujete u ljeto

Dok prve pahulje najavljuju dugu zimu, Raiffeisen banka i Mastercard vam donose savršen razlog da pomislite na sunce, pijesak i miris toplog mora. Upravo na Black Friday, u vrijeme kada svi traže najbolje prilike za kupovinu, nagradna igra „Učinite putovanje iz snova mogućim“ vam daje šansu da iz zimskog kaputa uskočite direktno u sunčane dane na Maldivima.

„Black Friday je idealan trenutak da svakodnevne transakcije pretvorite u nešto što grije – a šta grije bolje od putovanja u toplije krajeve dok kod kuće pada snijeg?“ poručuju iz Raiffeisen banke.

Kako učestvovati? Jednostavno, kao topao čaj u zimskom danu.

Svi punoljetni korisnici iz BiH koji imaju Raiffeisen Mastercard debitnu ili kreditnu karticu automatski učestvuju u nagradnoj igri do 31.12.2025.

Dovoljno je:

• obaviti najmanje 5 transakcija sedmično na POS terminalima ili online

• svaka naredna sedmica donosi novu šansu

• što više kupovina — to više „sunčanih ulaznica“ u bubanj

Nema prijava. Nema dodatnih formulara. Samo koristite Raiffeisen Mastercard karticu svaki put kad biste ionako platili nešto — poklone, zimsku opremu, toplu čokoladu ili online kupovinu i osvojite nagrade koje mirišu na ljeto:

• 8 putovanja na Maldive za dvije osobe

• 140 sedmičnih nagrada – potrošačke kartice od 1.000 KM

Dok drugima automobili klize po ledu, vi možete hodati po toplom bijelom pijesku. Dok drugi razmišljaju o grijanju, vi razmišljate o laganom povjetarcu i zvuku valova.

Zašto baš sada? Zato što zima tek počinje!

Svakodnevno kupujete, plaćate račune i poručujete nešto online i svaka od tih radnji može vas odvesti u ljeto – usred zime.

Uz Raiffeisen Mastercard kartice, energija svakodnevnih plaćanja pretvara se u mogućnost da pobjegnete od minusa u plus 28°C.

Uz Raiffeisen i Mastercard vaše ljeto počinje već danas. Ako još nemate karticu — idealan je trenutak da je zatražite online uz poklon dobrodošlice do 60 KM i ljeto vam može biti bliže nego što mislite.