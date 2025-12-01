Kad se Spotless uključi, vi se možete isključiti.

Novi Spotless roboti za čišćenje pouzdano uklanjaju prašinu i nečistoću pomoću Carbon Power četke. Posebnost ove četke je što su njena vlakna izrađena od različitih materijala. Karbonska vlakna omogućavaju odlično čišćenje tvrdih podova, dok sintetička vlakna pružaju pouzdano čišćenje tepiha. Budući da su karbonska vlakna vrlo tanka, mogu se gusto integrisati u četku, što sprječava propuštanje prljavštine. Četka je optimizirana za manje zapetljavanja dlaka, a zahvaljujući EasyClean mehanizmu lako se održava.

Inteligentni, pouzdani i snažni: Bosch predstavlja Spotless – novog robota koji sam usisava i briše podove. Zahvaljujući praktičnim funkcijama i najnovijoj tehnologiji, lako se nosi s lišćem, mrvicama i svakodnevnom prašinom u užurbanom porodičnom životu. Spotless je pametni pomoćnik koji se diskretno brine za čistoću doma i ostavlja vam više vremena za opuštanje.

Sa snagom usisavanja od 11.000 Pa, optimalno usklađenom sa četkom, Spotless roboti postižu vrhunske rezultate i uspješno savladavaju svaki izazov. Svi Spotless modeli ne samo da usisavaju nego i brišu podove. To znači da se mrlje i fini prah efikasno uklanjaju – još jedna stavka manje na vašoj to-do listi.

Naprednije verzije Spotless Max i Spotless Max Cam imaju dvije rotirajuće mop krpe za još temeljnije čišćenje. Dodatno, jedna od mop krpa na ovim modelima automatski se izvlači kako bi lakše dosegnula ivice i uglove.

Servisna stanica: sve u jednom

Spotless roboti dolaze sa servisnim stanicama: Spotless Advanced+ je opremljen stanicom za suho čišćenje, dok modeli Spotless Max i Spotless Max Cam imaju pametnu stanicu za suho i mokro čišćenje, koja korisnicima pruža automatizirane zadatke održavanja, uključujući pražnjenje, pranje mopova na 70 °C i njihovo sušenje, kao i dopunjavanje spremnika za vodu. Antibakterijska vrećica (kod Max verzije) dodatno filtrira čestice i neugodne mirise.

Pametna navigacija i kontrola

Svi modeli rade preko Bosch Home Connect aplikacije (EU sigurnost, BSI certifikat) uz mogućnost glasovnih komandi. Različiti senzori omogućavaju preciznu navigaciju, detekciju prepreka i automatsko prilagođavanje snage. Max i Max Cam koriste strukturirano svjetlo, a Max Cam ima i kameru za najdetaljnije mapiranje prostora. Robot se može aktivirati i dodirom stopalom.

Kad se Spotless uključi, vi se možete isključiti.