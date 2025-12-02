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AMKO MARKETI

Rođendansko veselje Amko marketa uz mnogobrojne nagrade

Događaj je obilježila izuzetno ugodna atmosfera: veliki broj posjetilaca, mnogo djece, mađioničar, interaktivne igrice

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
L.B.R.

2.12.2025

Amko marketi su 29.11.2025. u hipermarketu Mojmilo organizovali veliko finalno izvlačenje nagradne igre, koje je proteklo u veseloj i porodičnoj atmosferi. Tokom događaja izvučeni su dobitnici glavnih nagrada, a prisutni posjetioci uživali su u bogatom programu.

Najviše sreće imala je Elida Svraka, kojoj je dodijeljen glavni poklon – Hyundai Bayon.

Dobitnica putovanja na Zanzibar za dvije osobe je Mevlida Alić, dok je putovanje u Barcelonu za dvije osobe osvojila Bekira Ligata, a putovanje u Pariz za dvije osobe pripalo je Ramizi Delalić.

Pored glavnih, izvučene su i mnoge druge vrijedne nagrade, a kompletan spisak dobitnika dostupan je na :

https://amko.ba/nagradne-igre/dobitnici-nagradne-igre-amko-slavi-30-godina/

Događaj je obilježila izuzetno ugodna atmosfera: veliki broj posjetilaca, mnogo djece, mađioničar, interaktivne igrice, DJ koji je pravio odličan ugođaj, kao i velika rođendanska torta za sve prisutne.

Amko komerc zahvaljuje svim kupcima na učešću i povjerenju, te se raduje budućim zajedničkim aktivnostima i iznenađenjima.

# AMKO
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