Operator za OIEiEK organizira drugu prezentaciju Informacionog sistema za e-aukcije u Sarajevu

Operator za obnovljive izvore energije i efikasnu kogeneraciju (Operator za OIEiEK), nakon uspješno održane prve prezentacije Informacionog sistema za sprovođenje e-aukcija u Mostaru, organizira drugu prezentaciju ovog sistema u Sarajevu.

Prezentacija će biti održana 08. decembra 2025. godine (ponedjeljak), s početkom u 10:00 sati, u sali hotela Radon Plaza (Džemala Bijedića 185, Sarajevo).

Naime, Operator za OIEiEK je okončao postupak javne nabavke usluga razvoja softverskog rješenja za dodjelu podsticaja za proizvodnju električne energije iz obnovljivih izvora energije putem aukcija za mala postrojenja (FIT aukcija) i aukcija za velika postrojenja (FIP aukcija). Novi informacioni sistem omogućava transparentno, efikasno i digitalizirano sprovođenje aukcijskih postupaka.

U skladu s obavezama iz člana 40. Zakona o korištenju obnovljivih izvora energije i efikasne kogeneracije („Službene novine Federacije BiH“, broj: 82/23), ove prezentacije služe kao praktična obuka i prilika da se investitori i proizvođači upoznaju s načinom rada platforme i njenim funkcionalnostima.

Pozivamo sve zainteresirane investitore i proizvođače električne energije iz obnovljivih izvora energije da se prijave za učešće najkasnije do 05.12.2025. godine putem elektronske pošte na adresu: [email protected].

Broj mjesta je ograničen, pa molimo da svoje prisustvo potvrdite na vrijeme.

Učešće na prezentaciji je besplatno. Za dodatne informacije možete nas kontaktirati putem telefona: 036 281 034. Kontakt osoba: Nataša Mandrapa, glasnogovornica Operatora za OIEiEK.