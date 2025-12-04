m:tel na No Limit Festivalu: Priznanja za kampanje koje mijenjaju zajednicu

Na ovogodišnjem No Limit Advertising Festivalu kompanija m:tel je nagrađena za niz kampanja koje nose snažnu društvenu poruku - od bezbjednosti u saobraćaju do podrške ženama žrtvama nasilja, potvrđujući tako svoju posvećenost društveno odgovornom poslovanju i komunikacijama od javnog značaja.

Stručni žiri festivala prepoznao je kreativnost i društvenu vrijednost kampanja realizovanih u saradnji s agencijom Aquarius Group.

Kampanja „Ostavi telefon dok voziš“, koja snažno ukazuje na opasnosti korištenja mobilnog telefona tokom vožnje, osvojila je srebro u kategoriji PR i korporativna reputacija te srebro u kategoriji video-sadržaj na društvenim mrežama. Dodatno, njen inovativan pristup komunikaciji u digitalnom prostoru nagrađen je i bronzom u kategoriji Digital OOH.

Video kampanje „Ostavi telefon dok voziš“: https://www.youtube.com/watch?v=ZcPMnaFBqhs

Prepoznata je i kampanja „Niste same, imate prijatelje“, koja je dio kontinuirane podrške m:tel-a ženama i organizacijama koje se bave borbom protiv rodno zasnovanog nasilja. Kampanja je nagrađena bronzom u kategoriji Print i publikacije, kao i bronzom u kategoriji Dobrobit društva čime je potvrđeno da emotivne i podržavajuće poruke mogu biti jednako snažno prenesene kroz kreativni dizajn.

Bronzu u kategoriji Komunikacija na otvorenom osvojilo je kreativno brendiranje m:tel poslovnica motivima gradova, ocijenjeno kao upečatljiv doprinos stvaranju savremenog i lokalno inspirisanog ambijenta.

Ove nagrade dodatno učvršćuju poziciju kompanije m:tel kao jednog od najodgovornijih oglašivača na tržištu BiH, koji svoju komunikaciju usmjerava ka temama od širokog javnog interesa.

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