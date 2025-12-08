Novi izgled stepeništa u Pehlivanuši – Općina Stari Grad privodi kraju građevinsku sezonu uz rekordnu realizaciju projekata

Iako je decembar, Općina Stari Grad Sarajevo maksimalno koristi dane bez padavina kako bi uspješno privela kraju ovogodišnje planirane radove. Samo u 2025. godini završeni su građevinski radovi na 59 projekata, dok se radovi na dodatnih 13 projekata privode kraju. Paralelno se izrađuju planovi za 2026. godinu – uključujući projekte koji nisu u potpunosti realizirani u 2025., kao i nove infrastrukturne zahvate koji će dodatno unaprijediti kvalitet života u Starom Gradu.

Jedan od završenih projekata je i sanacija stepeništa u dijelu ulice Pehlivanuša, kao i asfaltiranje dijela ove ulice, što doprinosi sigurnijem i funkcionalnijem kretanju stanovnika ovog naselja.

Obnova cestovne infrastrukture

Općina Stari Grad Sarajevo ove je godine realizirala veliki broj projekata iz Godišnjeg plana održavanja i rekonstrukcije saobraćajnica. U proteklom periodu završena je sanacija sljedećih ulica i putnih pravaca:

• Putni pravac Bistrik–Trebević – strateški važna dionica na kojoj su u protekle dvije godine završene četiri faze radova. Završeni su i radovi u ulici Za Beglukom, na tranzitu (Ceste FBiH) te u ulici Bistrik (Direkcija za ceste KS). Asfaltirana je ulica Hambina Carina (Općina Istočni Stari Grad). Ukupna investicija oko 2 miliona KM.

• Rekonstrukcija ceste Barice – završene prve tri faze, uskoro završetak cijelog projekta.

• Ulice: Grlica, Mošćanica br. 24 (sa sanacijom kanalizacije), Streljačka, Hladivode (135–165), Komatin, prilaz vrtiću „Bajka“, Maguda, Toka, Bistrik Basamaci, Džanin sokak, Saburina, Zmajevac, dio Logavine, Braće Morić, Iza Bašče, Dugi sokak, dio Za Beglukom (prilaz vrtiću Agan Bostandžić), dio Save Skarića.

Asfaltiranje i zamjena vodovodne mreže u saradnji s KJKP ViK

Općina je finansirala sanaciju brojnih ulica vlastitim izvođačem nakon završetka radova firme Mibral te se odrekla naknade za prokope kako bi pomogla ViK-u. Sanirane su:

Potok, Toromanova, Kečina, Potoklinica, Edhema Mulabdića, Telali, Mula Mustafe Bašeskije, Besarina čikma, Ekmečića čikma, Todora Švrakića, Hadžidamjanova, Ulomljenica i Josipa Štadlera.

Radovi u toku

Trenutno se izvode radovi u:

• Nevjestina

• Škaljin sokak (sa zamjenom vodovodnih cijevi)|

• Pristupni put prema OŠ „Vrhbosna“

• Dio ulice Krka

Radovi se realiziraju iz više izvora finansiranja, što utiče na dinamiku izvođenja.

Rekonstrukcija glavne ulice (Obala Kulina bana – Telali – Mula Mustafe Bašeskije)

Glavni projekat vodi Direkcija za ceste KS. Završeni su radovi na dionici Obale Kulina bana od Drvenija mosta do Ćumurija mosta. Direkcija će dati dinamiku nastavka projekta ključnog za centralno saobraćajno čvorište grada.

U toku je i tender za zajedničke radove Općine i Direkcije na sanaciji Ćumurija mosta.

Sanacija potpornih zidova

U cilju zaštite ljudi i imovine, realizirani su radovi na lokacijama: Braće Morić, Mustaj-bega Ličkog, Kamenica, Jarčedoli, Toka, Rogina, Ispod Oraha i Jarčedoli br. 24.

U toku je i sanacija klizišta Curine njive – prvu fazu finansira Općina Stari Grad, Vlada KS je osigurala dodatnih 600.000 KM te planira još 1 milion KM nakon usvajanja zakona na Skupštini KS.

Sanacija i izgradnja stepeništa

Završena stepeništa: Toka Džeka, Basamaci, Brusulje, Potoklinica, Safvet-bega Bašagića i Pehlivanuša.

U toku: Tabijska (problemi s kanalizacijom koju ViK treba riješiti, Općina se priprema da sama interveniše), te ulica Krka.

Milionski projekti u toku ili završeni

• Sanacija Doma Oružanih snaga (Zelenih beretki)

• Rekonstrukcija prostora za Muzej Mersada Berbera

• Rekonstrukcija i opremanje vrtića „Agan Bostandžić“

• Izgradnja biciklističke staze Stari Grad–Pale

• Rekonstrukcija sportskog igrališta OŠ „Vrhbosna“

• Zamjena stolarije u OŠ „Vrhbosna“ radi energetske efikasnosti

• Sanacija deponije i uređenje kasarne Faletići

• Uspostava Filmskog ateljea u saradnji sa SFF-om

Završeni projekti:

Centar za promociju zdravlja „Generacija“, sanacija fasade Srednje škole poljoprivrede, sanacija igrališta OŠ „Edhem Mulabdić“, obnova dvorišta OŠ „Hamdije Kreševljakovića“, postavljanje solarnih elektrana na OŠ „Vrhbosna“, OŠ „Hamdije Kreševljakovića“ i područnoj školi na Sedreniku, obnova dvorišta Zavoda „Mjedenica“, igrališta na javnoj garaži, terena „Bijela bašča“ i proširenje teretane na Darivi.

Novi projekti u pripremi

U pripremi su radovi na obnovi školskih igrališta OŠ Šejh ef. Hadžijamaković i Saburina, kao i izgradnja novih i obnova postojećih igrališta na području Općine.

Zaključak

Projekti se realiziraju iz različitih izvora finansiranja, što određuje dinamiku izvođenja, ali većina aktivnosti je već završena ili se uspješno provodi.

Općina Stari Grad nastavlja s pripremom ambicioznog plana radova za 2026. godinu, s ciljem kontinuiranog unapređenja infrastrukture i kvaliteta života građana.