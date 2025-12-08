Studenti zakoračite u profesionalni svijet uz podršku m:tel-a

Ako želite da vaša buduća karijera počne još dok studirate, vrijeme je da se prijavite na m:tel program stipendiranja koji već 16 godina pruža podršku perspektivnim studentima u Bosni i Hercegovini. Ovaj program je spoj znanja, realne prakse i prilika koje vode do stabilnog prvog zaposlenja.

Prijave su otvorene za studente:

• Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu;

• Fakulteta elektrotehnike u Tuzli;

• Saobraćajnog fakulteta u Doboju;

• Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci.

Stručna komisija sastavljena od profesora i predstavnika kompanije izabraće 17 najboljih kandidata koji će ponijeti titulu ovogodišnjeg m:stipendiste.

Šta dobijate kao m:stipendista?

• 300 KM mjesečno, ili 400 KM ako ste student smjera Telekomunikacije na ETF-u Banjaluka

• Stručnu praksu uz mentore iz oblasti telekomunikacija i IT-a

• Besplatan smještaj tokom prakse ako dolazite iz drugog grada

• Realnu priliku da, po završetku studija, započnete karijeru baš u m:tel-u

m:stipendija nije samo stipendija, to je startna pozicija za mlade ljude koji žele da svoj potencijal pretoče u karijeru.

Konkurs je otvoren do 17. decembra 2025. Detalji o prijavi dostupni su na www.mtel.ba/Stipendije. Pitanja možete poslati na: [email protected]

Iskoristite priliku, napravite važan korak za budućnost i prijavite se!