Studenti zakoračite u profesionalni svijet uz podršku m:tel-a

Ako želite da vaša buduća karijera počne još dok studirate, vrijeme je da se prijavite na m:tel program stipendiranja koji već 16 godina pruža podršku perspektivnim studentima u Bosni i Hercegovini. Ovaj program je spoj znanja, realne prakse i prilika koje vode do stabilnog prvog zaposlenja.
Prijave su otvorene za studente:
• Elektrotehničkog fakulteta u Banjaluci i Istočnom Sarajevu;
• Fakulteta elektrotehnike u Tuzli;
• Saobraćajnog fakulteta u Doboju;
• Prirodno-matematičkog fakulteta u Banjaluci.
Stručna komisija sastavljena od profesora i predstavnika kompanije izabraće 17 najboljih kandidata koji će ponijeti titulu ovogodišnjeg m:stipendiste.
Šta dobijate kao m:stipendista?
• 300 KM mjesečno, ili 400 KM ako ste student smjera Telekomunikacije na ETF-u Banjaluka
• Stručnu praksu uz mentore iz oblasti telekomunikacija i IT-a
• Besplatan smještaj tokom prakse ako dolazite iz drugog grada
• Realnu priliku da, po završetku studija, započnete karijeru baš u m:tel-u
m:stipendija nije samo stipendija, to je startna pozicija za mlade ljude koji žele da svoj potencijal pretoče u karijeru.
Konkurs je otvoren do 17. decembra 2025. Detalji o prijavi dostupni su na www.mtel.ba/Stipendije. Pitanja možete poslati na: [email protected]
Iskoristite priliku, napravite važan korak za budućnost i prijavite se!