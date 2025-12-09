BiH dobila prvi RA ured ovjeritelja IDDEEA u banci: Nova era digitalnog potpisivanja počinje u ProCredit Bank.

U ProCredit Bank, otvoreni su zvanični RA uredi ovjeritelja Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH (IDDEEA). Time je klijentima banke po prvi put omogućeno da kvalifikovani elektronski potpis, koji ima punu zakonsku snagu, dobiju u banci i odmah ga koriste u poslovanju i potpisivanju bankarske dokumentacije kao i za širok spektar digitalnih servisa u BiH. Na press konferenciji su govorili Amir Salkanović, predsjednik Uprave ProCredit Bank, i članica Uprave Amina Durmo Trlin, a u ime IDDEEA-e prof. dr. Almir Badnjević, direktor Agencije za identifikacione dokumente, evidenciju i razmjenu podataka BiH i Dijana Joldžić Ogrešević, pomoćnica direktora IDDEEA i načelnica RC Bihać.

ProCredit Bank kao prva banka i trenutno jedina u BiH predstavlja uslugu koja klijentima donosi novi nivo poslovanja: klijenti banke kvalifikovani elektronski potpis sada mogu preuzeti direktno u poslovnicama, besplatno i u postupku koji traje svega nekoliko minuta.

„ ProCredit je godinama postavljao temelje digitalnog bankarstva u BiH, a sada ponovo prvi otvaramo novo poglavlje digitalizacije. Od danas isključivo klijenti banke mogu ugovoriti kvalifikovani elektronski potpis i istovremeno ga koristiti i za udaljeno poslovanje s Bankom . Ovo je jedan od naših najznačajnijih digitalnih iskoraka i važan korak ka bankarstvu koje poštuje način na koji ljudi danas žive i rade. “, izjavio je Amir Salkanović, predsjednik Uprave ProCredit Bank.

Tokom press konferencije predstavnicima medija prikazan je primjer preuzimanja i aktivacije kvalifikovanog elektronskog potpisa. Kvalifikovani elektronski potpis daje klijentu mogućnost digitalnog udaljenog potpisa dokumentacije. Proces je demonstriran uživo: nekoliko klikova, kratka verifikacija i potpis je bio spreman za korištenje. Na taj način jasno je prikazana jednostavnost cijele procedure.

Direktor Agencije, prof. dr. Almir Badnjević, je rekao kako je kvalifikovani e-potpis osnovni alat za sigurno digitalno poslovanje, a građani ga sada mogu dobiti brzo i jednostavno te koristiti kako u bankarskim uslugama, tako i u svim drugim procesima u BiH koji zahtijevaju elektronsku identifikaciju i potpisivanje.

„Rezultat uspješne saradnje IDDEEA BiH i ProCredit Bank jeste to što je ProCredit Bank postala prva banka u BiH koja je, otvaranjem RA ureda ovjeritelja IDDEEA, svojim klijentima omogućila izdavanje besplatnog kvalifikovanog elektronskog potpisa direktno u poslovnici. Ovim zajedničkim korakom građanima smo omogućili praktičniji, brži i sigurniji pristup savremenim digitalnim rješenjima“, istaknuo je Badnjević.

ProCredit Bank je osigurala tehničke pretpostavke za otvaranje RA ureda ovjeritelja Agencije u svim ProCredit Bank poslovnicama i filijalama.

Implementacijom kvalifikovanog elektronskog potpisa u poslovnici, ProCredit Bank učvršćuje poziciju predvodnika digitalnih inovacija i uvodi standard koji će oblikovati način korištenja bankarskih i javnih servisa u godinama koje dolaze.



Više informacija na www.procreditbank.ba/iddeea.