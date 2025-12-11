Tokom zimskog perioda Budimpešta postaje jedna od najčarobnijih evropskih destinacija. Božićni sajmovi, ulice obasjane prazničnim svjetlima i ugodna atmosfera privlače sve veći broj posjetilaca iz susjednih zemalja svake godine.



A za one koji dolaze automobilom, stižu odlične vijesti: Westend nudi praktično i sigurno parkiranje u samom srcu grada, bilo da se zadržavate kratko ili planirate duži boravak. Budimpešta je u ovo doba godine posebno lijepo ukrašena: božićni sajam ispred Bazilike Svetog Stjepana jedan je od najljepših u Evropi, a gradska rasvjeta i panorama uz Dunav pružaju nezaboravno iskustvo. Grad je lako dostupan i predstavlja idealnu destinaciju i za brzi vikend-izlet i za duži adventski odmor.

Otkrijte adventsku atmosferu Budimpešte – i parkirajte sigurno u Westendu . Otkrijte adventsku atmosferu Budimpešte – i parkirajte sigurno u Westendu .

Mnogi koji putuju automobilom nailaze na problem da je parkiranje u velikim evropskim gradovima i skupo i teško. Budimpešta je, međutim, izuzetak: Westendov parking ima izvanrednu lokaciju, odmah pored centra grada, uz željezničku stanicu Nyugati, što ga čini savršenom polaznom tačkom za istraživanje grada. Odavde su glavne atrakcije i poznati božićni sajmovi udaljeni samo nekoliko minuta hoda ili kratke vožnje javnim prijevozom. Cijene parkiranja također su povoljnije od onih na uličnim parkinzima u centru: u podzemnoj garaži i na vanjskom trospratnom parkiralištu sat parkiranja iznosi 600 forinti, dok je putem Westend mobilne aplikacije samo 500 forinti po satu. Za one koji planiraju provesti nekoliko sati ili čak više dana u Budimpešti, vanjsko parkiralište pored Westenda je idealan izbor. Ovdje su dostupne karte za 12 i 24 sata, koje osiguravaju da vaš automobil ostane na sigurnom mjestu. Karta za 12 sati košta 2.500 forinti, dok je 24-satna opcija svega 4.000 forinti.

Otkrijte adventsku atmosferu Budimpešte – i parkirajte sigurno u Westendu . Otkrijte adventsku atmosferu Budimpešte – i parkirajte sigurno u Westendu .