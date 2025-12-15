Inovativna tehnologija za utvrđivanje punoljetnosti kupaca.

Kompanija British American Tobacco (BAT) implementirala je u junu ove godine inovativnu tehnologiju za utvrđivanje punoljetnosti kupaca širom Bosne i Hercegovine.



Tehnologija se zasniva na jednostavnom i brzom skeniranju lica kamerom pametnog telefona ili posebnog uređaja postavljenog na kioscima iNovina i Lafke, pri čemu aplikacija koja skenira lice ne pohranjuje fotografije niti na bilo koji način prepoznaje ili identificira osobe, već primjenom inovativnih i provjerenih algoritama, a na osnovu određenih parametara lica, utvrđuje punoljetnost, odnosno maloljetnost osobe. Radi se o bezbjednom, "privatnost na prvom mjestu" tehnološkom rješenju koje kupcima omogućava da potvrde svoje godine brzo i jednostavno, a prodajnom osoblju pruža dodatnu podršku u sprovođenju zakonskih obaveza.

Ograničena dostupnost Tokom testne faze na kioscima iNovina i Lafke, sistem je pokazao izuzetno visoku preciznost – preko 99 posto. - Ovu inovativnu tehnologiju za utvrđivanje punoljetnosti kupaca implementirali smo u naše iNovine i Lafka kioske diljem Bosne i Hercegovine. Naši uposlenici svakodnevno su prvi kontakt s kupcima i ključni u sprovođenju mjera zaštite maloljetnika. Zato BAT ulaže mnoga sredstva u edukaciju svojih zaposlenika. O korištenju inovativne tehnologije je educirano više od 800 uposlenika iNovina i Lafke, a koriste ih kao pomoć u tome da, uz postojeće provjere koje provode u skladu sa zakonskim odredbama, duhanske i druge nikotinske proizvode prodaju isključivo punoljetnim osobama.



Mrežu iNovina i Lafke čini preko 400 kioska širom BiH. Kao najveća maloprodajna mreža u BiH, imamo odgovornost i kapacitet da budemo lideri u zaštiti mladih - objasnio je Admir Suljević, generalni direktor iNovine BiH, članice BAT grupacije, o inovativnoj tehnologiji za utvrđivanje punoljetnosti kupaca. Cilj BAT-a je dodatno ojačati preventivne aktivnosti u sprječavanju nezakonite prodaje duhanskih i drugih nikotinskih proizvoda maloljetnicima. Iz kompanije ističu da imaju nultu stopu tolerancije prema prodaji maloljetnicima te naglašavaju da njihovi proizvodi nisu namijenjeni osobama mlađim od 18 godina. - Naši proizvodi nisu za maloljetnike. BAT tu ima nultu stopu tolerancije. Zato smo uveli još jedan dodatni sistem zaštite. U junu ove godine BAT je implementirao inovativnu tehnologiju za utvrđivanje punoljetnosti kupaca širom Bosne i Hercegovine, čime dodatno jačamo postojeće mjere zaštite i iznad onih zakonom propisanih. Prodaja duhanskih i nikotinskih proizvoda maloljetnicima je zakonom zabranjena, zajedno s partnerima ulažemo velike napore da ograničimo njihovu dostupnost maloljetnicima - rekao je Johan Baguca, direktor BAT BiH o inovativnoj tehnologiji za utvrđivanje punoljetnosti kupaca te dodao: - Ova inovativna tehnologija kombinira sigurnost i transparentnost, uz maksimalno poštovanje privatnosti potrošača. Naš cilj je da postavimo više standarde u oblasti odgovorne prodaje i doprinesemo stvaranju sigurnijeg okruženja za sve.