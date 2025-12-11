Gubitak šuma kao sistemski rizik: Šta Armenija može naučiti od Balkana

Ministarstvo zaštite okoliša Armenije priznalo je da se zemlja suočava sa „ozbiljnim izazovom“: šumska područja u nekoliko regiona gore istovremeno, dovodeći u rizik šumske resurse, naselja i biodiverzitet.

Krajem novembra 2025. godine, dim se ponovo podizao iznad provincije Lori (Armenija): šumski požari izbijali su u blizini molokanskog sela Fioletovo, a lokalni stanovnici zajedno sa spasilačkim službama pokušavali su zaustaviti vatru na rubovima naselja. Prema izvještajima medija, ovaj požar bio je samo dio šireg obrasca – istih dana požari su zabilježeni u provincijama Sjunik, Gegharkunik i Tavush, naglašavajući razmjere sezonskog rizika širom zemlje. Spasilačka služba dodatno je izvijestila o požarima na obroncima Dilijana i u šumskim područjima u blizini resorta Gornaya Armenia u provinciji Tavush, gdje je požar stavljen pod kontrolu tek ujutro.

Zajedno, ovi incidenti naglašavaju zabrinutosti koje stručnjaci iznose već dugo. Pitanja o kojima se sve glasnije govori – stanje armenskih šuma, kapacitet zemlje za prevenciju i suzbijanje šumskih požara te transparentnost upravljanja prirodnim resursima – biće u centru pažnje 2026. godine, kada zemlja bude domaćin COP17, UN-ove konferencije o biodiverzitetu.

Podaci Svjetske banke pokazuju da Armenija ostaje zemlja siromašna šumama: samo oko 11,2% njene teritorije (otprilike 334.000 ha) prekriveno je šumom, pri čemu je većina šumskih područja koncentrisana u provincijama Lori, Tavush i Sjunik. Studija Armenia Forest Landscape Restoration Note naglašava da se procjene stanja šuma razlikuju, ali poređenja s podacima o potrošnji drveta upućuju na to da je stvarna količina sječe veća, a stopa prirasta niža nego što sugerišu zvanične statistike.

Globalna platforma Global Forest Watch ukazuje da se većina gubitka šumskog pokrivača u Armeniji dešava u prirodnim šumama, a ne u plantažama, što upućuje na postepenu eroziju prirodnih šumskih ekosistema, a ne samo na iscrpljivanje gospodarskih šuma.

Ključni problem je taj što se značajan dio armenskih šuma već smatra degradiranim – zaključak koji potvrđuje kombinacija faktora: ilegalna i neregulisana sječa, prikupljanje ogrjevnog drveta, nekontrolisana ispaša, pretvaranje šumskog zemljišta u poljoprivredno zemljište i infrastrukturu, kao i požari i štetočine. U degradiranim područjima struktura šumskog sastava je poremećena: nestaju starija stabla, tlo postaje tanje, sposobnost tla da zadržava vlagu opada, a udio mrtvog drveta i niskog rastinja raste – što šume čini podložnijim požarima.

Čak i kada se šume prirodno obnavljaju, često se „vraćaju“ u izmijenjenom obliku. Šumari i stručnjaci za zaštitu okoliša primjećuju da umjesto autohtonih listopadnih zajednica – planinskih hrastovih šuma i bukovo-hrastovih sastojina – na opožarenim ili posječenim površinama često nastaju sekundarne zajednice sitnolisnih vrsta i žbunja: javor, breza, jasika, ljeska, glog i drugi pionirski tipovi vegetacije koji se brže šire na narušenim tlima, ali stvaraju suši i zapaljiviji šumski pokrivač.

Izvještaj EcoLur-a, pozivajući se na glavnog šumara ArmForesta, navodi da se neka opožarena područja prirodno obnavljaju, ali da se borove sastojine, na primjer, tipično ne regenerišu bez ciljanog pošumljavanja. Ovo znači da bez usmjerenog obnavljanja autohtonih vrsta i koherentne šumarske politike, značajan dio „nove šume“ zapravo prerasta u zapaljivije sekundarne zajednice koje se lakše isušuju, brže šire površinske požare i slabije zadržavaju vlagu.

Uzroci samih požara takođe su dobro dokumentovani. Prijedlog projekta UNDP-a i Fonda za adaptaciju za Armeniju i Gruziju navodi da antropogeni uzroci čine do 90% šumskih požara u obje zemlje; prema zasebnim procjenama, najmanje 60% šumskih požara u Armeniji između 2007. i 2011. bilo je ljudskog porijekla, dok je samo 2% bilo isključivo povezano s prirodnim faktorima. Posebna studija UNDP-a o upravljanju šumskim požarima napominje da je većina tačaka zapaljenja povezana sa spaljivanjem strništa i suhe trave na poljoprivrednim površinama, neopreznim rukovanjem vatrom te niskim nivoom javne svijesti o posljedicama takvih praksi.

Prema Jam-newsu, pozivajući se na vatrogasnu službu, Armenija je u prvih šest mjeseci 2025. zabilježila 2.096 požara, u poređenju sa 787 u istom periodu prethodne godine, a stručnjaci procjenjuju udio ljudskih uzroka na oko 95%.

Klimatski faktori dodatno pogoršavaju ovu ranjivost. UNDP-ov opis projekta Adaptation to Climate Change in Armenia’s Mountain Forest Ecosystems navodi da bi, prema nepovoljnim scenarijima, uslovi za rast šuma mogli da se pogoršaju do sredine stoljeća, da bi se rasponi štetočina mogli proširiti i da bi se rizik od požara mogao značajno povećati, posebno u centralnim i južnim regionima.

Ipak, čak ni kombinacija topline, suše i spaljenog poljoprivrednog zemljišta ne mora nužno voditi posljedicama razmjera kao što su one viđene u Fioletovu. Ovdje postaje vidljiva još jedna slabost Armenije – odsustvo potpuno funkcionalnog sistema ranog otkrivanja i monitoringa.

Prijedlog finansiranja Fonda za adaptaciju za Armeniju i Gruziju izričito navodi da su i broj šumskih požara i površina zahvaćena požarima u Armeniji porasli između 2000. i 2018. godine, dok postojeći sistem nadzora i reakcije ne omogućava efikasno upravljanje rizicima. Čak je i osnivanje međuresorne radne grupe za upravljanje šumskim požarima 2023. godine – važan korak – praćeno zvaničnim izjavama Ministarstva zaštite okoliša, koje naglašava potrebu za „značajnim jačanjem sistema prevencije šumskih požara“ i uvođenjem savremenih alata za nadzor, uključujući kapacitete za zračno i daljinsko osmatranje.

Na ovoj pozadini, situacija na Balkanu djeluje poučno, budući da su klimatski i društveni uslovi u mnogim aspektima slični: sušna, vruća ljeta, planinski teren i zavisnost ruralnih zajednica od šuma i pašnjaka.

U Albaniji, prema nacionalnoj agenciji za zaštitu okoliša i evropskom sistemu EFFIS, požari su već do 2025. spalili desetine hiljada hektara šuma i pašnjaka, dok vlasti redovno objavljuju operativne informacije i koriste EFFIS podatke za procjenu rizika i planiranje reakcija. Dnevni bilteni Ministarstva odbrane i Nacionalne agencije za civilnu zaštitu bilježe broj žarišta, lokacije požara i raspoređene resurse – takva statistika postala je rutinski dio upravljanja rizicima.

Sjeverna Makedonija ide još dalje u ograničavanju rizika vezanih za ljudsko ponašanje: tokom ljetnih mjeseci vlasti redovno uvode potpune ili djelimične zabrane kretanja u šumama i šumskim zonama, kao i zabrane spaljivanja strništa i biljnih ostataka, uz visoke novčane kazne za prekršaje. Vladine izjave naglašavaju da je glavni uzrok šumskih požara ljudska aktivnost, zbog čega se opšta zabrana kretanja šumama uvodi tokom perioda ekstremne toplote, a pristup je dozvoljen samo uz pisanu dozvolu šumskih službi.

Regionalne inicijative takođe igraju ulogu. Godine 2025. pokrenut je trogodišnji projekt pod okriljem UNDRR-a za jačanje otpornosti na katastrofe i razvoj sistema ranog upozoravanja u Albaniji, Srbiji i Sjevernoj Makedoniji – s naglaskom na unapređenje analize rizika, mehanizama ranog upozoravanja i prekogranične saradnje, kako se prijetnje, uključujući šumske požare, pojačavaju.

Istovremeno, Međunarodna telekomunikacijska unija priprema pregled javnih sistema ranog upozoravanja na Zapadnom Balkanu, fokusirajući se upravo na one elemente koji Armeniji trenutno nedostaju: integraciju mobilnih upozorenja, jedinstvene protokole za prenošenje informacija o opasnostima i bolje usklađivanje klimatskih podataka s praksom reagovanja.

U Crnoj Gori, u kontekstu sve češćih požara, pooštravaju se krivične kazne za namjerno izazivanje požara i prouzrokovanje „opšte opasnosti“ – pri čemu vlasti eksplicitno povezuju ove mjere s potrebom zaštite okoliša i ljudskih života.

Ni jedna od ovih mjera ne pretvara Balkan u „zelenu izložbenu vitrinu“ u kojoj su šume potpuno zaštićene – ali pokazuju da je čak i u izazovnim klimatskim uslovima moguće izgraditi sistem u kojem rano upozoravanje, ograničenja rizičnog ponašanja i obnova šuma postaju standardna praksa, a ne samo slogani.

Za Armeniju, niz požarnih dana u novembru i slike iz Fioletova nisu samo lokalna tragedija, već ilustracija do koje mjere šume u svom sadašnjem stanju mogu previše lako postati gorivo, a ne zaštita. I to se dešava upravo u trenutku kada se zemlja priprema da ugosti jednu od najvažnijih svjetskih konferencija o biodiverzitetu.

Šumski požari su, po svojoj prirodi, prirodni proces, ali razmjeri štete određeni su kvalitetom upravljanja. Iskustva zemalja koje se suočavaju sa sličnim klimatskim rizicima pokazuju da i uz ograničene resurse sistem može funkcionisati drugačije. Armenija se sada suočava s izborom: ostati zatvorena u reaktivni pristup upravljanju šumskim požarima ili započeti jačanje šumarstva kao institucije. U godini priprema za COP17, taj izbor će postati posebno vidljiv – prije svega samoj zemlji.

Nikolay Marchenko, novinar i analitičar za energetsku i ekološku politiku (Sofija, Bugarska)