Jahorina i ove zime otvara vrata svojim gostima uz vrhunski uređene staze, odlične uslove za skijanje i bogatu ponudu zimskih sadržaja za sve generacije. Sa više od 50 kilometara savršeno pripremljenih staza, modernom infrastrukturom i najnovijim sistemima za osnježavanje, planina i ove sezone garantuje užitak i najzahtjevnijim skijašima. Uz podršku kompanije m:tel, doživljaj zime na Jahorini biće još potpuniji - poručio je Stefan Ličina, šef Službe za odnose sa javnošću kompanije m:tel.

Otvorena zimska sezona na Jahorini uz podršku kompanije m:tel . m:tel Otvorena zimska sezona na Jahorini uz podršku kompanije m:tel . m:tel

„m:tel je dugogodišnji i pouzdan partner Olimpijskog centra Jahorina. U proteklom periodu intenzivno smo radili na tome da naši korisnici imaju stabilan i kvalitetan signal u svakom dijelu planine. Danas, sa 33 bazne stanice na ovom području, cijela Jahorina - uključujući i pristupne puteve - u potpunosti je pokrivena m:tel mrežom. Time smo obezbijedili bolje iskustvo za posjetioce, ali i doprinijeli efikasnijem radu Olimpijskog centra“, poručio je Ličina. Na konferenciji za medije održanoj na vrhu Jahorine obratili su se i Igor Žiljak, direktor OC Jahorina, Denis Šulić, ministar trgovine i turizma Republike Srpske, te Nedeljko Elek, predsjednik Nadzornog odbora OC Jahorina.

Otvorena zimska sezona na Jahorini uz podršku kompanije m:tel . m:tel Otvorena zimska sezona na Jahorini uz podršku kompanije m:tel . m:tel