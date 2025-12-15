Tražite savršen praznični poklon?

Doživi pametan život uz još pametnije praznične ponude

Xiaomi predstavlja svoju ekskluzivnu prazničnu ponudu, kreiranu kako bi korisnicima olakšala izbor savršenog poklona za predstojeće praznike. Tokom ovog posebnog perioda, Xiaomi donosi atraktivne popuste na najpopularnije uređaje iz svog portfolija!

Ekskluzivne praznične pogodnosti uz Xiaomi 15T seriju

Xiaomi 15T serija kombinuje snažne performanse, vrhunski dizajn i napredne kamere, nudeći uređaje koji prate vaš tempo svakog dana. Trostruki sistem kamera sa glavnom, ultraširokom i telefoto kamerom omogućava jasne i živopisne fotografije, dok prednja kamera od 32 MP pravi kvalitetne selfije i video pozive.

Impresivan 6,83-inčni ekran sa visokom svjetlinom i glatkom stopom osvježavanja pruža izvanredno vizuelno iskustvo, dok moćan hardver i efikasno hlađenje omogućavaju nesmetan rad aplikacija i igranje igrica bez zastajkivanja.

Kupovinom modela iz Xiaomi 15T serije ostvarujete pravo na posebne pogodnosti – zamjenu ekrana u roku od šest mjeseci, tri mjeseca Google AI Pro i tri mjeseca YouTube Premium.

Redmi Pad 2 – savršen poklon za rad, učenje i zabavu

U okviru praznične ponude predstavlja se i Redmi Pad 2, idealan uređaj za sve generacije – od učenika i studenata do onih koji žele tablet za rad ili relaksaciju.

Opremljen 11-inčnim 2.5K ekranom sa AdaptiveSync osvježavanjem do 90 Hz i TÜV Rheinland certifikatima za zaštitu očiju, ovaj tablet pruža jasno, ugodno i vizuelno izvrsno iskustvo.

Pokreće ga MediaTek Helio G100 Ultra, dok velika 9000 mAh baterija omogućava dugotrajan rad. Četiri zvučnika sa Dolby Atmos tehnologijom pružaju bogat i prostran zvuk, a memorija se može proširiti do 2 TB. Uz HyperOS, Redmi Pad 2 se besprijekorno povezuje sa ostalim Xiaomi uređajima.

Pametan život, još pametnija ponuda.

U skladu sa Xiaomi strategijom pametnog ekosistema „Human x Car x Home“, praznična kampanja ističe pristup koji tehnologiju čini dostupnom svima. Xiaomi vjeruje da inovacija treba pojednostaviti svakodnevicu, učiniti život efikasnijim i povezati uređaje u inteligentnu cjelinu koja funkcionira intuitivno i besprijekorno.

Ne propustite najbolje praznične ponude!

Ponuda traje do kraja decembra, a količine su ograničene – zato ne čekajte posljednji trenutak.