Čarolija praznika u Amko marketima

U užurbanoj svakodnevnici i jureći za obavezama, zima nam se ove godine nekako nečujno prikrala. Možda zbog nedostatka snijega, možda zbog manjka vremena, tek – praznici su nam došli gotovo neprimjetno, tu iza ugla.

Praznici su vrijeme kada treba da usporimo, osvrnemo se na sve što smo postigli i zamislimo želje za godinu koja dolazi, uživajući u trenucima sa svojim najbližima. A oni koji se praznicima najviše raduju svakako su – najmlađi.

Za njih je ovo još uvijek doba ispunjeno magijom, bezbrižnošću i nadom. Vrijeme kada je sve moguće i kada svaki dječiji san može postati stvarnost.