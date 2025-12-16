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PRAZNICI U AMKO MARKETU

Čarolija praznika u Amko marketima

Deda Mraz, vilenjaci i praznična iznenađenja očekuju vaše mališane u čak 6 naših marketa

Čarolija praznika u Amko marketima. Amko

Marketing

16.12.2025

U užurbanoj svakodnevnici i jureći za obavezama, zima nam se ove godine nekako nečujno prikrala. Možda zbog nedostatka snijega, možda zbog manjka vremena, tek – praznici su nam došli gotovo neprimjetno, tu iza ugla.

Praznici su vrijeme kada treba da usporimo, osvrnemo se na sve što smo postigli i zamislimo želje za godinu koja dolazi, uživajući u trenucima sa svojim najbližima. A oni koji se praznicima najviše raduju svakako su – najmlađi.

Za njih je ovo još uvijek doba ispunjeno magijom, bezbrižnošću i nadom. Vrijeme kada je sve moguće i kada svaki dječiji san može postati stvarnost.

Čarolija praznika u Amko marketima. Amko

Zato smo odlučili da dio te čarolije donesemo upravo tamo gdje se spajaju svijet odraslih i svijet djece – vama ispred vrata. Dovodimo Deda Mraza u čak 6 Amko marketa!

Uz Deda Mraza, tu su i vilenjaci, muzika, slatkiši i mnogo iznenađenja koja će vašim mališanima uljepšati dan. Deda Mraz će se družiti sa svim mališanima, a ukoliko želite, možete unaprijed kupiti jedan od paketića iz naše bogate ponude, koji će Deda Mraz lično uručiti vašem djetetu.

Dođite da se družimo i zajedno stvaramo najljepše praznične uspomene. 

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