FIS nagradna igra „FIS te zove po nagrade nove“.

Poduzeće FIS organiziralo je novu nagradnu igru pod nazivom „FIS te zove po nagrade nove“. Nagradna igra je počela 15. decembra i trajat će do 31. marta 2026. godine na području Bosne i Hercegovine.

Bogat nagradni fond sadrži dvije glavne nagrade – dva automobila Škoda Fabia Essence plus 70 drugih vrijednih nagrada.

- 2x namještaj Ambyenta u vrijednosti od 2.000 KM po izboru dobitnika

- 1x robot kosilica Einhell

- 2x električni romobil Segway

- 5x laptop HP

- 5x smart TV 55“ Philips

- 5x sušilica rublja Heinner

- 5x mobitel Samsung Galaxy A17

- 5x parna postaja Philips

- 5x tablet Cubot

- 5x roštilj

- 10x fen za kosu Philips

- 20x poklon bon u vrijednosti od 100 KM

Učešće je jednostavno

U nagradnoj igri mogu učestvovati kupci koji u bilo kojem prodajnom centru FIS-a ostvare kupovinu u iznosu od 50 KM i više, te popune i ubace kupon u za tu svrhu pripremljenu kutiju.

„Izuzetno cijenimo lojalnost naših kupaca i želimo ih ponovo nagraditi sa novom nagradnom igrom. Kako je već poznato, FIS kontinuirano organizira velike nagradne igre kako bi svojim kupcima iskazao zahvalnost za godine vjernosti. FIS centri su odavno prepoznati kao mjesto dobre kupovine, svojim kupcima nudimo uvijek više i povoljnije, a sa nagradnom igrom njihovom novcu dajemo i dodatnu vrijednost. Pozivamo kupce da posjete naše centre, uživaju u jedinstvenom doživljaju kupovine i učestvuju u velikoj nagradnoj igri. Osvojite automobil ili neku drugu atraktivnu nagradu, jer svi koji ubace kupon imaju šansu za vrijedan dobitak“ – ističu iz korporativnih komunikacija FIS-a.

Javna izvlačenja sretnih dobitnika nagradne igre „FIS te zove po nagrade nove“ bit će održana 7. aprila u Brčkom za Brčko distrikt, 8. aprila 2026. u Vitezu za područje Federacije BIH i 9. aprila 2026. u Banja Luci za područje Republike Srpske.

Više informacija o pravilima nagradne igre i detaljima o nagradama možete pronaći ovdje.



Imena sretnih dobitnika bit će objavljena na FIS-ovim službenim stranicama.