Job Lab studijska posjeta Telemachu: Snaga mladih lidera koja mijenja Bosnu i Hercegovinu.

Od 16. do 18. decembra u Sarajevu je održana studijska posjeta u okviru Job Lab programa karijernog savjetovanja, koja je okupila 20 najaktivnijih srednjoškolaca – učesnika Job Lab radionica održanih u Gradačcu, Banjoj Luci, Bijeljini i Stocu, kao i online sesija za mlade iz drugih lokalnih zajednica širom BiH. Kompanija Telemach BH, kroz Job Lab program Telemach fondacije, petu godinu zaredom osnažuje i povezuje mlade u ključnom periodu njihovog života, podstičući ih da ulažu u znanje i aktivno kreiraju prilike za karijerni razvoj na savremenom i budućem tržištu rada u BiH.

Job Lab program, koji se realizira u saradnji s Inkubatorom društvenih inovacija MUNJA, do sada je okupio više od 3.000 srednjoškolaca iz 76 gradova i 172 srednje škole širom BiH. Trodnevna agenda pomenutog događaja uključila je posjetu kompaniji Telemach BH, državnim i privatnim univerzitetima, coworking prostorima, kao i Interpretacijskom centru Planet Sarajevo i Escape roomu. Učesnici su se upoznali s poslovnim procesima, modernim poslovnim okruženjem i ekosistemima koji podržavaju razvoj i rast kompanija, te razgovarali s uspješnim menadžerima, poduzetnicima i profesorima, koji su im dali smjernice o tome kako prepoznati vlastite potencijale, razvijati inovativne ideje i odabrati pravi karijerni put. „Ovakvi događaji su izuzetno važni jer mladim ljudima otvaraju nove vidike i prilike kojih prije možda nisu bili svjesni. Najbolji primjer su stipendije o kojima smo govorili tokom panela. Veliki broj stipendija ostaje neiskorišten jer mladi ljudi nisu svjesni da one uopšte postoje. Ne znaju da svoju akademsku karijeru mogu planirati već nakon izlaska iz srednjoškolskih klupa. Imamo odlične mlade ljude, ali mi smo ti koji im moramo pokazati koje sve mogućnosti imaju i omogućiti im da ostvare svoj maksimalni potencijal“, poručio je Adis Muminović, profesor na Mašinskom fakultetu u Sarajevu.

Tokom društvenih aktivnosti učesnici su imali priliku razvijati networking i jačati Job Lab alumni mrežu s ciljem pokretanja pozitivnih promjena u BiH, kao i kroz volontiranje, u saradnji s udruženjem „Ruku na srce“, pokazati važnost društvene odgovornosti i aktivizma. „Na Job Lab me privukao naglasak na poslove budućnosti, među kojima je i gaming, čime se već duže vrijeme bavim. Shvatio sam koliko su za uspjeh važni kreativnost i snalažljivost, pored formalnog obrazovanja“, kazao je Kenan Dervišević, učenik MSŠ „Hasan Kikić“ iz Gradačca. Slično iskustvo dijeli i Ema Pavlović iz JU Gimnazija Banja Luka, kojoj je Job Lab pomogao da prepozna ključne vještine za budući studij i zaposlenje. Nikola Bodirogić, učenik JU Poljoprivredne i medicinske škole iz Bijeljine, istakao je: „Uz Job Lab sam dobio nove poslovne ideje, vrijedna poznanstva te konkretne primjere zašto je za razvoj vlastitog biznisa potrebno kontinuirano usavršavanje.“

Job Lab studijska posjeta Telemachu: Snaga mladih lidera koja mijenja Bosnu i Hercegovinu . Job Lab studijska posjeta Telemachu: Snaga mladih lidera koja mijenja Bosnu i Hercegovinu .