SARA voda uručila je donacije u ukupnom iznosu od 10.000 KM za realizaciju sportskih projekata odabranih putem javnog poziva, realiziranog u okviru kampanje koja je trajala od 5. novembra do 10. decembra 2025. godine.



Sada već tradicionalna kampanja provedena je uz podršku trgovačkih lanaca Konzum i Mercator, a građani Bosne i Hercegovine su kupovinom SARA vode u ovim prodavnicama direktno učestvovali u podršci sportskim inicijativama koje imaju dugoročan i mjerljiv utjecaj na zajednicu. Javni poziv bio je otvoren za sportske klubove, udruženja i pojedince iz cijele Bosne i Hercegovine koji svojim radom promovišu sport, zdrave životne navike i pozitivne društvene vrijednosti. Na poziv je pristiglo 58 prijava, a nakon procesa evaluacije, stručni žiri odabrao je dva projekta čije su se prijave posebno istaknule - projekt škole klizanja za djecu i mlade u Sarajevu, te cikloturističku inicijativu koja kroz biciklizam povezuje zajednice i promoviše prirodne i kulturne vrijednosti Hercegovine.

SARA voda donacijom podržala sportske projekte koji stvaraju pozitivne promjene u BiH . SARA voda donacijom podržala sportske projekte koji stvaraju pozitivne promjene u BiH .

Podrška projektima s mjerljivim društvenim učinkom Tročlani stručni žiri, sastavljen od predstavnika Sarajevskog kiseljaka, Konzuma i ambasadorice SARA vode Lane Pudar, posebno je vrednovao projekte koji uključuju veliki broj djece, mladih i rekreativaca, promovišu zdrav način života i aktivno doprinose pozitivnim promjenama u lokalnim zajednicama. Predsjednica stručnog žirija i ambasadorica SARA vode, Lana Pudar, istakla je: „Čestitam svim udruženjima koja su dobila podršku kroz inicijativu SARA vode. Znam iz vlastitog iskustva koliko znači kada neko prepozna vaš trud i vjeruje u vaš rad. Upravo zato i radimo ovaj projekat, jer sport nije samo rezultat i medalja, već disciplina, zajedništvo, zdrave navike i prilika da djeca i mladi širom BiH dobiju šansu da rastu i napreduju.“

SARA voda donacijom podržala sportske projekte koji stvaraju pozitivne promjene u BiH . SARA voda donacijom podržala sportske projekte koji stvaraju pozitivne promjene u BiH .