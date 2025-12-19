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SARA VODA PODRŽAVA SPORT

SARA voda donacijom podržala sportske projekte koji stvaraju pozitivne promjene u BiH

10.000 KM za inicijative koje kroz sport povezuju djecu, mlade i zajednicu

SARA voda donacijom podržala sportske projekte koji stvaraju pozitivne promjene u BiH.

Marketing

19.12.2025

SARA voda uručila je donacije u ukupnom iznosu od 10.000 KM za realizaciju sportskih projekata odabranih putem javnog poziva, realiziranog u okviru kampanje koja je trajala od 5. novembra do 10. decembra 2025. godine.

Sada već tradicionalna kampanja provedena je uz podršku trgovačkih lanaca Konzum i Mercator, a građani Bosne i Hercegovine su kupovinom SARA vode u ovim prodavnicama direktno učestvovali u podršci sportskim inicijativama koje imaju dugoročan i mjerljiv utjecaj na zajednicu.

Javni poziv bio je otvoren za sportske klubove, udruženja i pojedince iz cijele Bosne i Hercegovine koji svojim radom promovišu sport, zdrave životne navike i pozitivne društvene vrijednosti. Na poziv je pristiglo 58 prijava, a nakon procesa evaluacije, stručni žiri odabrao je dva projekta čije su se prijave posebno istaknule - projekt škole klizanja za djecu i mlade u Sarajevu, te cikloturističku inicijativu koja kroz biciklizam povezuje zajednice i promoviše prirodne i kulturne vrijednosti Hercegovine.

SARA voda donacijom podržala sportske projekte koji stvaraju pozitivne promjene u BiH.

Podrška projektima s mjerljivim društvenim učinkom

Tročlani stručni žiri, sastavljen od predstavnika Sarajevskog kiseljaka, Konzuma i ambasadorice SARA vode Lane Pudar, posebno je vrednovao projekte koji uključuju veliki broj djece, mladih i rekreativaca, promovišu zdrav način života i aktivno doprinose pozitivnim promjenama u lokalnim zajednicama.

Predsjednica stručnog žirija i ambasadorica SARA vode, Lana Pudar, istakla je: „Čestitam svim udruženjima koja su dobila podršku kroz inicijativu SARA vode. Znam iz vlastitog iskustva koliko znači kada neko prepozna vaš trud i vjeruje u vaš rad. Upravo zato i radimo ovaj projekat, jer sport nije samo rezultat i medalja, već disciplina, zajedništvo, zdrave navike i prilika da djeca i mladi širom BiH dobiju šansu da rastu i napreduju.

SARA voda donacijom podržala sportske projekte koji stvaraju pozitivne promjene u BiH.

Donacije je u ime Sarajevskog kiseljaka uručio Darko Josipović, direktor pravnih i općih poslova, koji je tom prilikom zahvalio svim učesnicima javnog poziva:

Zahvaljujemo se svim organizacijama koje su se prijavile na javni poziv i pokazale koliko sport u Bosni i Hercegovini ima snagu i potencijal. Kao kompanija vjerujemo da sport ima moć da povezuje ljude, gradi zdrave navike i stvara pozitivne promjene u društvu. Kroz brend SARA voda želimo pružiti konkretnu podršku projektima koji imaju stvaran učinak na zajednicu, posebno kada je riječ o djeci i mladima.

Predstavnici Hokejaškog kluba Medvjedi Sarajevo naglasili su da će podrška SARA vode omogućiti većem broju djece da naprave prve korake na ledu:

Škola klizanja sa SARA vodom razvija sport kod mladih i otvara vrata zdravim navikama od najranijeg uzrasta. Ova podrška omogućila nam je sistematsku obuku klizanja za više od 500 djece i mladih tokom školske godine, što je snažan vjetar u leđa daljem razvoju našeg kluba.

Zahvalnost na podršci izrazili su i predstavnici Udruge za promociju biciklizma Hercegovina Bicikli:

ĆIRO biciklijada spaja rekreaciju, prirodu i zajednicu, a podrška SARA vode potvrda je da radimo projekte koji kroz sport promovišu Bosnu i Hercegovinu kao zdravu, aktivnu i atraktivnu turističku destinaciju.

Kroz ovu inicijativu, Sarajevski kiseljak i SARA voda još jednom potvrđuju svoju dugogodišnju posvećenost razvoju sporta, promociji zdravog načina života i podršci projektima koji kroz zajedništvo i aktivnost doprinose stvaranju zdravije, povezanije i aktivnije zajednice u Bosni i Hercegovini.

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