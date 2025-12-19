Praznici s psom i mačkom sigurna jelka, ukrasi i dom – praktični vodič

Praznici su magično vrijeme, puno radosnih trenutaka s voljenima. Posebnu atmosferu naglašavaju pažljivo odabrani praznični ukrasi. Ako imate psa ili mačku, morate zapamtiti da je ovaj period za njih veliki izazov. Novi mirisi, svjetlucava svjetla i nježni ukrasi ne samo da mogu potaknuti ljubimce na nestašluk, već im pružiti i previše stimulacije. Kako ukrasiti svoj dom tako da bude siguran i za životinje, i za ukrase?





Sigurna jelka – osnova praznika s psom i mačkom

Ukrašavanje jelke duboko je ukorijenjeno u našoj tradiciji. Danas je teško zamisliti praznike bez ovog prepoznatljivog elementa. Miris šume i iglice u prekrasnoj nijansi zelene već su sami po sebi ukrasi koji pomažu da se osjeti pravi duh praznika. Međutim, životinje znaju biti vrlo radoznale, a to može dovesti do ozbiljnih problema.

Kupovinom svježe posječene jelke ili postavljanje žive biljke u saksiju na sredinu dnevnog boravka izlaže vašeg ljubimca značajnim rizicima. Prvi od njih je opasnost da vaš pas ili mačka proguta iglice. Njihov oblik i oštri vrhovi mogu iritirati jednjak i ostatak probavnog sistema vašeg ljubimca, pa čak i dovesti do ozbiljnih oštećenja crijeva. Nekontrolisano grickanje iglica jelke može izazvati i trovanje, slično kao i pijenje vode koja sadrži smolu. Ako vam je stalo do prirodne jelke, odlučite se za manju i postavite je dovoljno visoko – na primjer na komodu, ili u prostoriju u koju ljubimci nemaju pristup.

Umjetna jelka ne predstavlja toliki rizik za krznene ljubimce kao njena prirodna verzija iz rasadnika. Međutim, može biti opasno za kućne ljubimce. Ako nije dovoljno stabilna, dovoljan je jedan skok mačke ili trk psa da se ona, zajedno sa svim ukrasima, sruši na pod. Sama težina jelke može predstavljati prijetnju zdravlju, pa čak i životu ljubimaca. Mnogi stakleni ili ukrasi od porcelana povećavaju opasnost. Kada udare o pod, često se razbiju u male, vrlo oštre komadiće koji mogu povrijediti šapice vašeg psa ili mačke.