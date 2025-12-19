MojSan otvorio lanac maloprodajnih objekata u Beogradu

Brand MojSan, proizvođač i distributer sistema za spavanje zvanično je otvorio vlastiti lanac maloprodaje u Beogradu, čime je otvoreno još jedno poglavlje poslovnog rasta i širenja na regionalnim tržištima.

MojSan prepoznatljiv po vrhunskim rješenjima za kvalitetan san na ovaj način upotpunjuje vlastite strateške razvojne planove povezane sa investicijskim koji su u najavi, a tiču se značajnog angažmana kroz ulaganja u proizvodne kapacitete i širinu asortimana uz neizostavan naglasak na kvalitetu.

"Naša novootvorena maloprodajna mreža u Srbiji, za sada, broji tri radnje koje se nalaze na prepoznatljivim prodajnim lokacijama u Beogradu, čime smo nastavili naš razvojni put kroz pozicioniranje branda MojSan kao urbanog, modernog branda, koji svojim asortimanom zadovoljava širok spektar kupaca. Naša ideja na kojoj baziramo poslovni uspjeh branda MojSan je na najbolji mogući način povezati preferencije kupaca sa asortimanom koji proizvodimo. Svoju viziju nastavljamo graditi u Beogradu kroz koncept prezentacije uz edukaciju tržišta kao prepoznatljiv spoj visokog kvaliteta proizvoda i savjetodavne uloge vrhunski educiranog kadra i postprodajnog servisa", naglašava gospodin Irnis Avdispahić, direktor prodaje branda MojSan.

Pažljivo osmišljeni koncept ovog domaćeg branda, MojSan SHOP, kao najreprezentativniji vid komunikacije sa tržištem pokazao se vrlo uspješnim u protekloj deceniji. MojSan SHOP nudi jedinstveno iskustvo kupovine obzirom da se radi o specijaliziranom studiju sistema za spavanje sa velikom asortimanskom ponudom koja podrazumijeva madrace, krevete, boxspring sisteme, nadmadrace, jastuke, posteljni program. Obzirom da je MojSan lider u opremanjima smještajnih kapaciteta u regiji, MojSan SHOP je mjesto gdje se možete upoznati sa proizvodima koji se nalaze u nekim od najluksuznijih hotelskih soba poznatih svjetskih lanaca.

Sa nova tri prodajna mjesta u okviru Beo Shopping centra, Shopping centra Zmaj i Mercator centra, Beograd postaje jedno od ključnih tržišta za dalji razvoj branda MojSan.

Proizvodi branda MojSan su prisutni na tržištima Slovenije, Hrvatske, Makedonije, Srbije i Crne Gore kroz više od 200 partnerskih salona i distributera.