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RAIFFEISEN PODRŽAVA ZAJED

Raiffeisen banka nastavila praksu donacija povodom praznika

Donacija vrijednosti 10.000 KM za dvije organizacije

Raiffeisen banka nastavila praksu donacija povodom praznika. Raiffeisen Bank

Marketing

23.12.2025

Raiffeisen banka je povodom božićnih i novogodišnjih praznika finansijski podržala rad dvije organizacije čije su aktivnosti fokusirane na najosjetljivije kategorije društva.

Banka je podržala rad Sela mira Turija, ustanovu koja već 27 godina brine o djeci bez roditeljskog staranja iz cijele Bosne i Hercegovine, a u kojoj trenutno boravi 66 djece različitih uzrasta. Donacija je uručena i Udruženju “Neven” iz Prijedora koje od 1998. godine pruža usluge ishrane, njege, čuvanja, te brige o zdravlju djece sa poteškoćama u razvoju.

Ove godine obilježavamo 25 godina poslovanja u BiH. U ovom periodu pored redovnih poslovnih aktivnosti kontinuirano smo bili fokusirani i na ulaganje u zajednicu, a kako bismo doprinijeli kreiranju jednakih mogućnosti i uslova u društvu u kojem poslujemo. Zadovoljstvo nam je što možemo podijeliti naš uspjeh i pružiti podršku ovim dvjema organizacijama, te tako unaprijediti uslove za njihove korisnike i učiniti praznični period radosnijim”, izjavili su iz Raiffeisen banke.

Donacije povodom praznika dio su projekta koji Raiffeisen banka realizuje još od 2012. godine a u okviru kojeg se sredstva namijenjena za kupovinu i slanje prazničnih čestitki usmjeravaju u pomoć za one kojima je to najpotrebnije. Ovaj projekat ujedno doprinosi i zaštiti okoliša obzirom na to da Banka klijentima i poslovnim partnerima umjesto printanih dostavlja elektronske čestitke.

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