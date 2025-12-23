Raiffeisen banka nastavila praksu donacija povodom praznika

Raiffeisen banka je povodom božićnih i novogodišnjih praznika finansijski podržala rad dvije organizacije čije su aktivnosti fokusirane na najosjetljivije kategorije društva.



Banka je podržala rad Sela mira Turija, ustanovu koja već 27 godina brine o djeci bez roditeljskog staranja iz cijele Bosne i Hercegovine, a u kojoj trenutno boravi 66 djece različitih uzrasta. Donacija je uručena i Udruženju “Neven” iz Prijedora koje od 1998. godine pruža usluge ishrane, njege, čuvanja, te brige o zdravlju djece sa poteškoćama u razvoju.

“Ove godine obilježavamo 25 godina poslovanja u BiH. U ovom periodu pored redovnih poslovnih aktivnosti kontinuirano smo bili fokusirani i na ulaganje u zajednicu, a kako bismo doprinijeli kreiranju jednakih mogućnosti i uslova u društvu u kojem poslujemo. Zadovoljstvo nam je što možemo podijeliti naš uspjeh i pružiti podršku ovim dvjema organizacijama, te tako unaprijediti uslove za njihove korisnike i učiniti praznični period radosnijim”, izjavili su iz Raiffeisen banke.

Donacije povodom praznika dio su projekta koji Raiffeisen banka realizuje još od 2012. godine a u okviru kojeg se sredstva namijenjena za kupovinu i slanje prazničnih čestitki usmjeravaju u pomoć za one kojima je to najpotrebnije. Ovaj projekat ujedno doprinosi i zaštiti okoliša obzirom na to da Banka klijentima i poslovnim partnerima umjesto printanih dostavlja elektronske čestitke.