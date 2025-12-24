Kako je projekt F.I.R.E.S. u HNŽ unaprijedio prevenciju i gašenje šumskih požara

Šumski požari već godinama predstavljaju jednu od najvećih prijetnji prirodi i sigurnosti ljudi u Hercegovačko-neretvanskom kantonu. Samo tijekom ove godine zabilježeno je više od 1.200 požara, što jasno pokazuje koliko su postojeći sustavi ranjivi i koliko je potreba za bržim i učinkovitijim odgovorom na terenu hitna.

Upravo s tim ciljem, kroz pilot-projekt F.I.R.E.S. (Rani sustav upozoravanja od šumskih požara), koji je implementirao People in Need u BiH uz financijsku potporu Ministarstva vanjskih poslova Republike Češke , uvedena je nova tehnologija koja mijenja način na koji se požari otkrivaju i prate. Općina Jablanica i Grad Konjic među prvima su dobili specijalizirane dronove češke tvrtke Fly 4 Future. Opremljeni termalnim kamerama visoke rezolucije, dronovi omogućuju rano uočavanje požarišta, precizan pregled terena te nadzor nakon gašenja, čime se smanjuje rizik od ponovnog izbijanja vatre.

Kako bi se osiguralo da nova tehnologija bude korištena na siguran i učinkovit način, održan je trening u organizaciji Fly 4 Future i People in Need na kojem su sudjelovali pripadnici civilne zaštite, gorskih službi spašavanja i vatrogasnih postrojbi iz Jablanice, Konjica, Čitluka i Trebinja. Kroz praktične vježbe učili su upravljati dronovima i analizirati podatke s termalnih kamera.

„S ovakvom opremom možemo učinkovitije štititi živote i imovinu“, kaže Edin Drežnjak, član Profesionalne vatrogasne jedinice Jablanica.

Tijekom projekta, Veleposlanstvo Republike Češke u BiH posjetilo je People in Need i Ministarstvo trgovine, turizma i zaštite okoliša HNŽ u Mostaru kako bi se upoznalo s rezultatima projekta i korištenjem dronova s termalnim kamerama za traganje za nestalim osobama te pripremu za sezonske šumske požare. Predstavnici veleposlanstva obišli su i Službu za civilnu i protupožarnu zaštitu Jablanice, gdje su vidjeli sustave senzora, SMS aplikaciju za rano upozoravanje i dronove donirane lokalnim timovima.

Sustav senzora za rano upozoravanje temelji se na mreži detektora dima povezanih s cloud sustavom, koji omogućuje pravodobna upozorenja i brzu reakciju na potencijalne šumske požare. Senzori mogu detektirati dim i promjene u atmosferskim uvjetima u roku od nekoliko minuta, čime se omogućuje promptno djelovanje s ciljem sprječavanja širenja požara. Više od 180 senzora postavljeno je na području Općine Jablanica, na strateškim lokacijama poput brdskih i planinskih područja, uključujući planinu Prenj.

„Projekt F.I.R.E.S. pokazuje koliko međunarodna suradnja i inovativna rješenja mogu unaprijediti kapacitete lokalnih institucija u Bosni i Hercegovini, osigurati brzu reakciju na šumske požare i dugoročno jačati sigurnost lokalnih zajednica,“ istaknuo je Adam Lorenz, rukovodilac Odjela za razvojnu saradnju Veleposlanstva Češke Republike.

Donirane 24 digitalne ručne radio stanice

S ciljem dodatnog jačanja kapaciteta Profesionalne vatrogasne postrojbe Grada Mostara, uz koordinaciju Ministarstva za trgovinu, turizam i zaštitu okoliša HNK/Ž, u okviru projekta donirane su 24 digitalne ručne radio stanice modela ICOM IC-F1100D, ukupne vrijednosti 19.375,20 KM. Ova oprema omogućava vatrogascima bržu i sigurniju koordinaciju timova, bolju organizaciju intervencija na nepristupačnim i urbanim područjima te pouzdan prijenos informacija između različitih lokacija.

„Cilj je bio olakšati svakodnevni posao i izazove s kojima se susreću vatrogasci. Osluškivali smo potrebe i shodno tome reagirali na terenu. Ovaj projekt je zaista praktičan i njegovi rezultati su odmah vidljivi“, poručio je Vladimir Ćorić, Voditelj programa People in Need organizacije u BiH.

Razmjena iskustava u Češkoj i Bosni i Hercegovini

U Bosni i Hercegovini su u listopadu 2025. godine boravili predstavnici Vatrogasne i spasilačke službe Republike Češke (Hasičský záchranný sbor ČR), gdje su ih bh. vatrogasci i članovi civilne zaštite upoznali sa sustavom rada vatrogasnih postrojbi, kao i zaštite i spašavanja u BiH. Poseban naglasak stavljen je na primjere dobre prakse i praktične metode gašenja.

Tijekom studijske posjete Češkoj studenoga ove godine, 17 vatrogasaca i članova GSS-a iz Jablanice, Konjica, Trebinja, Čitluka, Čapljine, Mostara i Neuma sudjelovalo je u praktičnim vježbama gašenja požara u stambenim objektima i simulacijama spašavanja, gdje su unaprijedili vještine, sigurnost, organizaciju i koordinaciju timova. Posebno su razmjenjivali iskustva u gašenju šumskih požara, izazovu s kojim se Bosna i Hercegovina sve češće suočava.

#ŠumaBezIskre

U okviru projekta provedena je i kampanja “Šume bez iskre”, koja je građane potjecala na odgovorno ponašanje u prirodi. Kampanja je podsjetila da više od 90% šumskih požara nastaje ljudskim nemarom, te da mali odgovorni postupci, poput gašenja žara, pravilnog odlaganja opuška ili pažljivog rukovanja vatrom, mogu spriječiti katastrofu i zaštititi živote ljudi, životinja i prirodu.

VIDEO: https://youtu.be/wn9MO6FEjCw