Galas praznično sniženje.

Kako se godina privodi kraju, a novogodišnji praznici kucaju na vrata, pravo je vrijeme da sebi i svojim najmilijima poklonimo male trenutke pažnje.



Upravo u tom prazničnom duhu, JU „Apoteke Sarajevo“ priprema posebnu novogodišnju pogodnost za svoje kupce – 20% sniženja na kompletan asortiman Galas proizvoda, koje će trajati od 24.12. do 31.12.2025. godine. Ova praznična akcija savršena je prilika da domaći, provjereni i visokokvalitetni proizvodi postanu dio vaše novogodišnje kupovine, po znatno povoljnijim cijenama.



Galenski laboratoriji ''Galas'', već više od tri decenije uspješno spaja tradiciju i savremenu farmaceutsku tehnologiju. Galas proizvodi nastaju u okviru JU ''Apoteke Sarajevo'', Ustanove koja uživa dugogodišnje povjerenje svojih korisnika. Svaki Galas proizvod razvijen je s ciljem postizanja maksimalne efikasnosti i sigurnosti pri svakodnevnoj primjeni. Posebna prednost galenske proizvodnje je u izradi manjih serija koje omogućavaju vrhunsku kontrolu kvaliteta.

U formulacijama se koriste pažljivo birane, prirodne i certificirane sirovine. Galas proizvodi ne sadrže konzervanse, vještačke arome ni mirise. Zahvaljujući tome, pogodni su za široku primjenu, uključujući i osjetljivu kožu. U asortimanu proizvoda možete pronaći veliki izbor kozmetičkih krema, preparata za posebnu namjenu, galenske pripravke, kao i čajeve i čajne mješavine.

Svaki proizvod nosi pečat stručnosti iskusnog tima farmaceuta i farmaceutskih tehnologa. Moderna oprema i savremeni proizvodni procesi garantuju dosljedan kvalitet.

Galas proizvodi su odličan izbor za one koji cijene prirodnu njegu i pouzdanu farmaceutsku formulaciju.

Kupovinom ovih proizvoda podržava se domaća proizvodnja i stručni rad domaćih farmaceuta.

Ovom prazničnom akcijom JU „Apoteke Sarajevo“ ne samo da obilježava vrijeme darivanja, već i dodatno učvršćuje povjerenje koje godinama gradi sa svojim korisnicima, stavljajući zdravlje, brigu i zadovoljstvo kupaca u sam fokus svog poslovanja.