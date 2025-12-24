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ZAJEDNO ČINIMO DOBRO

Sedma godina podrške malim herojima

Konzum donirao 12.073 KM Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“

Marketing

24.12.2025

Nastavljajući sedmogodišnju tradiciju društveno-odgovornog djelovanja i podrške najmlađima, kompanija Konzum je Udruženju „Srce za djecu oboljelu od raka“ ove godine uručila donaciju u iznosu od 12.073 KM.

Donacija je rezultat ovogodišnjeg dječijeg programa lojalnosti „Zvjerići 3“, a prikupljena je iz dijela prihoda od svake kupljene plišane igračke u prodajnim objektima Konzuma i Mercatora. Zahvaljujući velikoj podršci kupaca, i u 2025. godini omogućena je značajna podrška mališanima u njihovoj borbi za ozdravljenje.

Zahvaljujemo Konzumu i svim građanima koji su kroz ovu kampanju još jednom pokazali veliko srce i solidarnost s djecom oboljelom od raka. Donatorska sredstva koja su prikupljena pružit će veliku podršku našim malim herojima i njihovim porodicama. Ovakve inicijative daju nadu i snagu da zajedno možemo napraviti stvarne promjene.“, izjavio je Fikret Kubat direktor Udruženja “Srce za djecu oboljelu od raka”.

Udruženje ‘Srce za djecu oboljelu od raka’ naš je dugogodišnji partner, a podrška njihovom radu i brizi za najmlađe jedna je od vrijednosti koje godinama njegujemo. Raduje nas što iz godine u godinu ovu plemenitu misiju prepoznaju I podržavaju i naši kupaci, jer se iznos donacije direktno veže za njihovu lojalnost i učešće u programu. Kroz 'Zvjeriće' nastojimo donijeti radost, edukaciju i podršku najmlađima, a posebno nas ispunjava to što možemo pomoći onima kojima je to najpotrebnije. Posjeta Roditeljskoj kući bila je prilika da mališanima unesemo barem dio radosti u njihove teške dane. Veliku zahvalnost upućujemo svim našim kupcima, koji su kupovinom Zvjerića omogućili da zajednički doprinesemo radu Udruženja i njihovoj plemenitoj misiji.“, izjavila je Adisa Zimić, rukovoditeljica Službe marketinga kompanije Konzum.

Sedma godina podrške malim herojima.

U trećoj sezoni programa „Zvjerići 3: Safari avantura“, djeca su uživala u plišanim igračkama koje predstavljaju šarmantne stanovnike afričke savane. Projekat je bio osmišljen da kroz igru i zabavu donese bogat edukativni i emocionalni doživljaj za cijelu porodicu, podstakne svijest o prirodi, brigu o životinjama, te potakne porodično povezivanje.

Sedma godina podrške malim herojima.

Inače su Konzumovi dječiji programi lojalnosti postali jedan od prepoznatljivih društveno-odgovornih projekata kompanije, pa su i kroz prethodne sezone „Zvjerići 1 i 2“, „Zdravoljupci 1 i 2“, „Morsovci“ i „Zumići“, donirana značajna sredstva za pomoć oboljelim mališanima.

Konzum upućuje iskrenu zahvalnost svim kupcima koji su svojim učešćem omogućili realizaciju ovogodišnje donacije i time još jednom potvrdili da zajednički činimo dobro i ostajemo posvećeni najmlađima. 

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