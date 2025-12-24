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BCC GRAČANICA

Otvoren Bingo City Center Gračanica: Moderan trgovačko-zabavni centar na više od 32.000 m²

Centralno mjesto centra zauzima Bingo market, čija prodajna površina iznosi više od 6.500 m², dok ukupna površina marketa prelazi 9.000 m²

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Marketing

24.12.2025

Gračanica je danas dobila novi savremeni trgovačko-zabavni centar. Bingo City Center Gračanica, investicija najvećeg domaćeg maloprodajnog trgovačkog lanca vrijedna 40 miliona KM, otvoren je za posjetioce, donoseći gradu i široj okolini moderan prostor u kojem se na jednom mjestu objedinjuju kupovina, gastronomija, rekreacija i zabava.

Centralno mjesto centra zauzima Bingo market, čija prodajna površina iznosi više od 6.500 m², dok ukupna površina marketa prelazi 9.000 m². Prostor spaja funkcionalnost, savremeni dizajn i visok nivo komfora, s ciljem da kupovina bude brza, jednostavna i ugodna. Koncept je osmišljen tako da jednako odgovara svakodnevnim, brzim kupovinama, ali i većim porodičnim nabavkama.

Kupce očekuje bogato opremljen prehrambeni segment sa slastičarnom, pekarom, mesnicom, kao i gastro-odjelom. Posebno dizajnirani odjel voća i povrća dodatno naglašava posvećenost kvalitetu i zdravijim prehrambenim izborima. U sklopu Bingo marketa dostupne su i nove kolekcije odjeće i obuće, znatno veća ponuda namještaja i dekoracija za dom, kao i asortiman tehnike, alata i vrtnog programa.

Otvorenjem Bingo marketa i prvih zakupaca, BCC Gračanica već od prvog dana funkcioniše kao živo urbano središte, prilagođeno svakodnevnim potrebama građana, ali i kvalitetnom provođenju slobodnog vremena.

Otvaranje Bingo City Centra Gračanica predstavlja izuzetno važan trenutak za naš grad. Ova investicija donosi nova radna mjesta, jača lokalnu ekonomiju i Gračanici daje sadržaje koji značajno unapređuju kvalitet života građana. Riječ je o projektu koji Gračanicu dodatno pozicionira kao moderan i razvojno orijentisan grad“, izjavio je gradonačelnik Gračanice Sadmir Džebo.

Bingo City Center Gračanica razvijen je kao prostor koji nadilazi klasičnu trgovačku funkciju, s jasnim fokusom na zajednicu, društveni život i dugoročni razvoj grada, što se ogleda i u pažljivo biranim sadržajima i faznom širenju centra.

Bingo City Center Gračanica nije zamišljen kao klasični tržni centar. Naš cilj je bio stvoriti prostor koji će služiti zajednici – mjesto za kupovinu, ali i za druženje, zabavu i raznovrsne društvene aktivnosti. Koncept centra razvija se i širi u skladu s potrebama posjetilaca i zajednice kojoj pripada“, istakla je Lidija Zulić, predstavnica Bingo Group.

Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
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Pored Bingo marketa, na spratu centra s radom su započeli i prvi zakupci koji dodatno obogaćuju ponudu gastronomije, rekreacije i zabave. Posjetiocima su dostupni POP’S, BASH Burger, palačinkara Nešto Slatko, pizzeria Trattoria di Napoli, kafeterija Dnevna Soba, kuglana, All In Fitness teretana, kao i CineStar kino, koje donosi savremeno filmsko iskustvo u Gračanicu.

CineStar kino raspolaže s tri moderne dvorane ukupnog kapaciteta oko 400 sjedišta, uključujući i VIP sjedišta. Opremljeno je Barco RGB laserskim projektorima najnovije generacije, dok najveća dvorana ispunjava CineStar eXtreme standard, sa silver screen platnom, Dolby Atmos zvukom i JBL audio sistemom.

Povodom svečanog otvorenja, BCC Gračanica je za posjetioce pripremio prigodan program koji uključuje promocije i degustacije proizvoda brojnih dobavljača, poklon-vaučere, zabavne sadržaje za djecu i odrasle, kao i podjelu novogodišnjih paketića u druženju s Djeda Mrazom.

Radovi na proširenju Centra nastavljaju se u januaru 2026. godine, a završetak druge faze investicije planiran je za jesen 2026. godine. U okviru ove faze predviđeno je otvaranje više od 20 novih poslovnih prostora, pri čemu će se sadržaji dodatno razvijati u skladu s interesima i potrebama posjetilaca.

Po završetku radova, Bingo City Center Gračanica prostirat će se na površini većoj od 32.000 m², sa ukupno 384 parking mjesta, od čega je 226 garažnih. Radno vrijeme centra je od ponedjeljka do subote od 9 do 21 sat, dok Bingo market i CineStar kino imaju posebno definisano radno vrijeme.

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