Deda Mrazova vreća, iz cijelog svijeta sreća

Okusi nekada govore mnogo više od riječi.

Oni su odraz podneblja u kojem nastaju, kulture koja ih njeguje i načina života ljudi koji ih svakodnevno stvaraju. Kroz hranu upoznajemo svijet, od ljutih i intenzivnih začina karakterističnih za toplije krajeve, preko bogatih i aromatičnih kombinacija, pa sve do slanih i kiselih nota koje dominiraju kuhinjama hladnijih regija.

Svaki dio svijeta ima svoj prepoznatljiv ukus, svoju priču i svoj karakter, a upravo ta raznolikost čini svijet bogatim i neiscrpnim.

Naše prehrambene navike često su povezane s mjestom na kojem živimo, klimom koja nas okružuje i tradicijom koja se prenosi generacijama. Negdje se cijene jednostavni i snažni okusi, negdje slojevite i začinjene kombinacije, ali jedno im je zajedničko - svi oni bude emocije i povezuju ljude. Hrana nije samo potreba, već iskustvo, sjećanje i trenutak uživanja koji dijelimo s drugima, posebno u prazničnom periodu.

Upravo zato smo u Amko marketima odlučili da, poput pravog Djeda Mraza, spojimo sve te različitosti na jednom mjestu i donesemo vam okuse iz raznih krajeva svijeta. Ovih praznika očekuju vas proizvodi iz raznih zemalja, pažljivo odabrani kako biste mogli putovati svijetom kroz zalogaj, bez obzira gdje se nalazite.

Bilo da volite slatko, slano, kiselo ili začinjeno, vjerujemo da će svako pronaći nešto što će mu uljepšati praznične trenutke. Željeli smo vam donijeti dio globalne praznične atmosfere i omogućiti da ove praznike provedete na zaista svjetskom nivou, uz bogatstvo okusa koji spajaju kulture, ljude i radost dijeljenja.