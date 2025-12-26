Logosoft i m:tel u zajedničkoj humanoj misiji

Vođene zajedničkim vrijednostima solidarnosti i društvene odgovornosti, kompanije Logosoft i m:tel realizovale su dobrotvornu inicijativu posvećenu unapređenju svakodnevnog života djece u KJU Dom za djecu bez roditeljskog staranja Sarajevo.

Kroz odgovoran odnos prema zajednici i željom da pružimo kontinuiranu podršku, kompanije su, u saradnji s upravom Doma, realizovale niz konkretnih aktivnosti koje direktno doprinose kvalitetnijoj svakodnevici štićenika. U okviru projekta obezbijeđene su nove mašine za pranje veša, kao i novi stolovi za trpezariju, čime su unaprijeđeni funkcionalni životni uslovi u ovoj ustanovi.

Dodatnu vrijednost projektu daje i fokus na obrazovanje i motivaciju djece. Najuspješniji učenici starijih razreda nagrađeni su telefonima i tabletima, kao priznanje za njihov trud i postignuća, ali i kao podrška njihovom daljem školovanju i razvoju digitalnih vještina.

Ova zajednička inicijativa Logosofta i m:tel-a još jednom potvrđuje da istinska društvena odgovornost podrazumijeva konkretna djela, partnerski pristup i iskrenu brigu za one kojima je podrška najpotrebnija.