Hotel Apeiro City Avantgarde u prazničnom ruhu

Dolazak praznika u Sarajevu ove godine posebno je obilježen impresivnim novogodišnjim uređenjem hotela Apeiro City Avantgarde, čiji je eksterijer pretvoren u očaravajuću svjetlosnu bajku u samom srcu grada. Pažljivo dizajnirana dekoracija koja obuhvata kompletnu fasadu hotela, donosi duh svečanosti, eleganciju i toplinu, te već sada privlači poglede prolaznika i gostiju. Hiljade toplih svjetlucavih lampica, raskošni zeleni vijenci i sofisticirani detalji naglašavaju arhitekturu hotela i stvaraju jedinstven spoj luksuza i praznične čarolije. Poseban akcenat stavljen je na vertikalne svjetlosne instalacije i centralne dekorativne elemente koji simboliziraju zajedništvo, radost i nove početke – vrijednosti koje Hotel Apeiro City Avantgarde njeguje sa posebnom pažnjom. Ovim projektom vanjske iluminacije, Apeiro još jednom potvrđuje svoju posvećenost vrhunskom iskustvu gostiju, ali i doprinos ljepšem, svečanijem i inspirativnijem izgledu Sarajeva tokom zimskih praznika.

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Ipak, Apeiro ove godine ne osvaja samo izgledom – hotel donosi i ekskluzivni doček Nove godine u prestižnom fine dining restoranu Amber, koji je već prepoznat kao jedna od vodećih gastro-adresa u gradu. Pod rukovodstvom renomiranog chefa sa Michelinovom zvjezdicom, Maria Mandarića, pripremljena je pažljivo osmišljena novogodišnja večera koja obećava jedinstveno kulinarsko putovanje uz vrhunsku selekciju vina, elegantan ambijent i poseban praznični ugođaj. Gosti će u intimnoj i sofisticiranoj atmosferi imati priliku ispratiti posljednje trenutke stare i zakoračiti u novu godinu uz nezaboravne okuse i besprijekornu uslugu.

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Za ljubitelje dnevnog provoda, Apeiro je pripremio i poseban Matinee doživljaj u bistro baru Sans Cesse, gdje je zagarantovana sjajna energija i dobar provod. Za atmosferu će se pobrinuti DJ Miamideported i Ritamania, uz atraktivne plesne performanse Vikto Projekt tima, a zabava počinje od 14:00 sati i traje do kasno u noć. Praznična čarolija se nastavlja i prvog dana nove godine – već 1. januara od 12:00 do 16:30 sati u restoranu Amber očekuje vas poseban, pažljivo kreiran novogodišnji brunch sa potpisom chefa Mandarica, idealan za savršen početak 2026. godine.

Hotel Apeiro City Avantgarde u prazničnom ruhu: Svjetlosna bajka u srcu Sarajeva i ekskluzivni doček Nove godine u restoranu Amber fine dining . Hotel Apeiro City Avantgarde u prazničnom ruhu: Svjetlosna bajka u srcu Sarajeva i ekskluzivni doček Nove godine u restoranu Amber fine dining .