Novogodišnjim paketićima Telemach uljepšao praznike 633 mališana u 14 gradova.

U duhu novogodišnjih praznika, u kojima najviše uživaju najmlađi, kompanija Telemach BH i Telemach fondacija i ove godine nastavljaju tradiciju darivanja djece širom Bosne i Hercegovine. U saradnji s partnerskim udruženjima organizirana je podjela 633 novogodišnja paketića za djecu iz ranjivih kategorija i djecu bez roditeljskog staranja u 14 lokalnih zajednica. Radost je stigla u domove mališana iz Mrkonjić Grada, Novog Grada, Gacka, Rogatice, Kozarske Dubice, Zvornika, Lukavca, Velike Kladuše, Jablanice, Novog Travnika, Kaknja, Jajca, Mostara i Zenice.

„Novogodišnji praznici rezervisani su za radost i darove koje nastojimo poslati onima kojima su najpotrebniji. Zahvaljujući našim divnim i požrtvovanim partnerima na terenu, novogodišnjim paketićima obradovali smo 633 mališana, a njihovi osmijesi su za nas najveća vrijednost i motiv da ovakve aktivnosti nastavimo i u godinama koje dolaze“, kazala je Nera Haljevac, direktorica Telemach fondacije.

Da paketići stignu u prave ruke pobrinuli se se: Dnevni centar za djecu i omladinu “Bubamara” Mrkonjić Grad, Udruženje djece i omladine sa posebnim potrebama „Iskra“ Novi Grad, Udruženje „Rastimo zajedno“ Gacko, Udruženje “Rastimo srećno” Rogatica, Udruženje roditelja djece i omladine sa smetnjama u razvoju “Rastimo zajedno” Kozarska Dubica, Udruženje „Srcem za Podrinje“ Zvornik, Dječije „Selo Mira Turija“ Lukavac, Udruženje „I mi postojimo“ roditelja djece i mladih sa posebnim potrebama Velika Kladuša, Udruženje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju „Budi mi prijatelj“ Jablanica, Edukacijsko-rehabilitacijski Centar "DUGA" Novi Travnik, Udruženje roditelja djece sa poteškoćama u razvoju "Djeca sa izazovom" Kakanj, Udruženje "Vodopad ljubavi" Jajce, Udruženje Gačana „Slavljan“ Mostar i Udruženje slijepih građana Zenica.

“Hvala Telemach BH i Telemach fondaciji na velikom srcu. Zahvaljujući donaciji paketića Telemach fondacije, naši mališani su dobili ono najljepše – osmijehe, radost i trenutke sreće. Svaki paketić nosi poruku pažnje i brige za djecu, a ovakav gest pokazuje koliko zajedništvo i podrška znače. Od srca hvala Telemach fondaciji što je prepoznala važnost ove priče i što zajedno s nama šire radost.“, rekla je Amra Delić, predsjednica udruženja „Djeca sa izazovom“ Kakanj.

Ove godine u darivanje su se uključili i volonteri iz Alumni mreže Job Lab programa, koji su tokom studijske posjete, u saradnji s udruženjem „Ruku na srce“ iz Sarajeva, pisali novogodišnje poruke za mališane ovog udruženja. Njihove poruke nisu bile samo riječi na papiru, već simbol pažnje, podrške i nade, te pokazatelj da zajednica može biti oslonac i inspiracija djeci koja odrastaju u izazovnim okolnostima.

Zajedničkim angažmanom lokalnih partnera i volontera uključenih u Job Lab program Telemach fondacije, kompanija Telemach širi mrežu podrške za one kojima je pomoć najpotrebnija. Kroz konkretna djela podrške djeci i zajednici gradimo kulturu društveno odgovornog djelovanja i društvo u kojem se svako dijete osjeća viđeno, voljeno i podržano.