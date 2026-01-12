Godina koju su ispunili nauka, tehnologija i priče pacijenata.

Ova 2025. godina bila je obilježena medicinskom izvrsnošću, naučnim rezultatima i izvanrednim postignućima Acıbadem Zdravstvene grupacije u mjeri koja je znatno uticala na živote mnogih ljudi. Acıbadem se sa svojom rastućom međunarodnom zdravstvenom mrežom, najsavremenijim tehnologijama liječenja i cijenjenim ljekarima, istaknuo kao vodeći centar primarne zdravstvene zaštite ne samo u Turskoj već i diljem svijeta. 2025. godina biće zapamćena po kliničkim otkrićima, pričama pacijenata koje mijenjaju živote, globalnim naučnim događajima i inovativnim tretmanima.
Neke od revolucionarnih priča iz 2025.
Izvanredna medicinska dostignuća, složeni slučajevi i priče pacijenata koje su odjeknule u međunarodnoj zdravstvenoj zajednici obilježili su 2025. godinu i ostavili jedinstven trag unutar Acıbadem Zdravstvene grupacije. Od transplantacija jetre koje spašavaju živote djece do naprednih onkoloških otkrića i inovativnih ortopedskih operacija, naši timovi ostvarili su rezultate koji odražavaju naučnu izvrsnost i nepokolebljivu predanost vrhunskoj njezi svojim pacijentima. Izdvajamo neke od trenutaka ove godine koji su ostavili jak utisak:
Adriana: Dijete kojem je život spašen transplantacijom jetre
Malenoj Adriani, staroj tek 11 mjeseci, dijagnosticiran je hepatoblastom, rak opasan po život koji se proširio po jetri. Kada u njenoj domovini nije bilo dostupnih mogućnosti liječenja, porodica ju je dovela u Acıbadem Zdravstvenu grupaciju. Naš multidisciplinarni tim u našoj bolnici uspješno je transplantirao dio jetre njenoga oca. Uprkos izuzetnoj tehničkoj složenosti transplantacije dojenčadi, Adriana se ubrzo oporavila i vratila kući kao zdrava, nasmijana beba.
Dvije bebe, jedno rješenje koje spašava živote
Dvije bebe, jedna iz Libije i druga iz Gruzije, stigle su u Acibadem s teškim otkazivanjem jetre na transplantacije kojima su im spašeni životi u razmaku od samo nekoliko dana. Predvođeni profesorom Muratom Kılıçom i vanrednim profesorom Cahitom Yılmazom, naš tim je uspješno transplantirao dijelove jetre od roditelja svake bebe. Oba djeteta, Hatan i Saba, brzo su se oporavila, zahvaljujući vrhunskoj stručnosti ljekara naše Grupacije i njihovim izuzetnim rezultatima u transplantaciji jetre kod djece.
Braca Ceracli — Robotska preciznost za pobjedu nad rakom jetre
Nakon godina neizvjesnosti zbog hronične bolesti jetre i sumnje na HCC, rumunjski inženjer Braca Ceracli podvrgnut je robotskoj resekciji jetre u bolnici Acıbadem Altunizade. Dr. Emre Bozkurt uklonio je tumor naprednom 3D vizualizacijom i robotskom tehnologijom, što je rezultiralo minimalnom boli, niskim rizikom i brzim oporavkom. Braca se brzo vratio svakodnevnom životu i pohvalio je Acıbademovu vrhunsku zdravstvenu njegu.
Giovanni Guidetti — Povratak životu uz savremenu operaciju kuka
Međunarodno poznati odbojkaški trener Giovanni Guidetti godinama se borio s jakim bolovima u kuku sve dok nije odabrao Acıbadem Zdravstvenu grupaciju za svoje liječenje. Profesor Javad Parvizi izveo je direktnu prednju zamjenu kuka, čime je izbjegnuto rezanje mišića i Guidettiju omogućeno hodanje sa štapom već unutar 24 sata nakon operacije. Brzi oporavak nakon operacije omogućio je Guidettiju vratiti se aktivnom načinu života bez boli.
Funda Ayata: Pobjeda nad rakom gušterače unatoč svim izgledima
Nakon godinu dana pogrešnih dijagnoza u inostranstvu, Funda Ayata konačno je saznala da ima rak gušterače i to kada se vratila u Tursku. Podvrgnuta je Whippleovoj operaciji 2009. godine, koja je zahtijevala potpuno uklanjanje gušterače, i već 16 godina živi zdravo, bez raka. Uz podršku napredne onkološke njege Acıbadem Zdravstvene grupacije i stručnosti profesora dr. Merta Erkana, njena priča dokazuje da se rak gušterače može pobijediti ranom dijagnozom i odabirom pravog zdravstvenog centra.
Naučno vodstvo, globalno priznanje i akademska izvrsnost
U naučnom smislu, 2025. godina Acıbademu je donijela i svjetska priznanja. Tri ljekara iz Acıbadema uvrštena su među 2% najuticajnijih naučnika na svijetu, prema Univerzitetu Stanford i Elsevier:
• Prof. dr. Javad Parvizi – Ortopedija i traumatologija (godišnji uticaj i uticaj na karijeru)
• Prof. dr. Güralp Onur Ceyhan – Opća hirurgija (godišnji uticaj)
• Prof. dr. Mert Erkan – Opća hirurgija (godišnji uticaj i uticaj na karijeru)
Ove nagrade odražavaju sve veći akademski uticaj Acıbadema i njegovu predanost unapređenju globalnih medicinskih istraživanja.
Jedan od najprestižnijih naučnih događaja godine bio je Međunarodni simpozijum o raku gastrointestinalnog trakta, održan u bolnici Acıbadem Altunizade. Događaj je okupio vodeće stručnjake iz cijelog svijeta i predstavio inovativne pristupe ranom i lokalno uznapredovalom raku gastrointestinalnog trakta, dodatno jačajući međunarodni uticaj Acıbadema unutar naučne zajednice.
Korak naprijed u medicinskoj tehnologiji i inovacijama
Tokom 2025. godine, Acıbadem Zdravstvena grupacija dodatno je povećala svoja ulaganja u napredne medicinske tehnologije. Inovacije poput robotskih hirurških sistema, nano-artroskopske aplikacije, tehnika precizne onkologije, naprednih MRI i CT sistema kao i digitalnih platformi za njegu pacijenata transformisale su dijagnostiku i liječenje.
Acıbadem je nastavio pionirski rad u terapiji CAR T-ćelijama, ostvarivši visoke stope uspješnosti kod rezistentnih hematoloških karcinoma. Labcell, Acıbademov centar za ćelijsku terapiju, ostao je jedino središte za proizvodnju CAR-T na Bliskom istoku i u istočnoj Evropi izvan Izraela, pozicionirajući Tursku kao regionalnog lidera u biotehnologiji.
Mreža koja i dalje raste: Nove investicije i još veća pristupačnost
Acibadem je značajno proširio svoju mrežu tokom 2025. godine:
• Bolnica Acıbadem İzmir Kent u potpunosti je obnovljena i modernizirana, i donosi iskustvo od 35 godina u radu Acıbadema u egejsku regiju uz napredne tehnologije, proširene kliničke usluge i ugledne ljekarske timove.
• Bolnica Acıbadem Kartal, 25. bolnica grupacije savremene arhitekture, otvorila je svoja vrata inovativnim dijagnostičkim jedinicama i modelom zdravstvene njege usmjerenim na sigurnost i udobnost pacijenata.
Ova ulaganja proširila su doseg Acıbadema i ojačala njegovu misiju pružanja dostupne zdravstvene zaštite svjetske klase diljem Turske i šire.
Godina koju su skupa ispisali nauka, ljudi i inovacije
Za Acibadem Zdravstvenu grupaciju, 2025. godina bila je prekretnica - naučno, klinički i globalno. Revolucionarna hirurška dostignuća, inspirativne priče pacijenata, pionirski tehnološki napredak i vrijedna međunarodna priznanja doprinijela su jačanju globalnog prisustva grupacije. Dok Acıbadem ulazi u 2026. godinu, njegova vizija oblikovanja budućnosti zdravstvene zaštite nastavlja se, sa sve većim uticajem na šira geografska područja, dotičući više života nego ikad prije.