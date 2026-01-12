Godina koju su ispunili nauka, tehnologija i priče pacijenata.

Ova 2025. godina bila je obilježena medicinskom izvrsnošću, naučnim rezultatima i izvanrednim postignućima Acıbadem Zdravstvene grupacije u mjeri koja je znatno uticala na živote mnogih ljudi. Acıbadem se sa svojom rastućom međunarodnom zdravstvenom mrežom, najsavremenijim tehnologijama liječenja i cijenjenim ljekarima, istaknuo kao vodeći centar primarne zdravstvene zaštite ne samo u Turskoj već i diljem svijeta. 2025. godina biće zapamćena po kliničkim otkrićima, pričama pacijenata koje mijenjaju živote, globalnim naučnim događajima i inovativnim tretmanima.

Neke od revolucionarnih priča iz 2025.

Izvanredna medicinska dostignuća, složeni slučajevi i priče pacijenata koje su odjeknule u međunarodnoj zdravstvenoj zajednici obilježili su 2025. godinu i ostavili jedinstven trag unutar Acıbadem Zdravstvene grupacije. Od transplantacija jetre koje spašavaju živote djece do naprednih onkoloških otkrića i inovativnih ortopedskih operacija, naši timovi ostvarili su rezultate koji odražavaju naučnu izvrsnost i nepokolebljivu predanost vrhunskoj njezi svojim pacijentima. Izdvajamo neke od trenutaka ove godine koji su ostavili jak utisak:

Adriana: Dijete kojem je život spašen transplantacijom jetre

Malenoj Adriani, staroj tek 11 mjeseci, dijagnosticiran je hepatoblastom, rak opasan po život koji se proširio po jetri. Kada u njenoj domovini nije bilo dostupnih mogućnosti liječenja, porodica ju je dovela u Acıbadem Zdravstvenu grupaciju. Naš multidisciplinarni tim u našoj bolnici uspješno je transplantirao dio jetre njenoga oca. Uprkos izuzetnoj tehničkoj složenosti transplantacije dojenčadi, Adriana se ubrzo oporavila i vratila kući kao zdrava, nasmijana beba.

Dvije bebe, jedno rješenje koje spašava živote

Dvije bebe, jedna iz Libije i druga iz Gruzije, stigle su u Acibadem s teškim otkazivanjem jetre na transplantacije kojima su im spašeni životi u razmaku od samo nekoliko dana. Predvođeni profesorom Muratom Kılıçom i vanrednim profesorom Cahitom Yılmazom, naš tim je uspješno transplantirao dijelove jetre od roditelja svake bebe. Oba djeteta, Hatan i Saba, brzo su se oporavila, zahvaljujući vrhunskoj stručnosti ljekara naše Grupacije i njihovim izuzetnim rezultatima u transplantaciji jetre kod djece.

Braca Ceracli — Robotska preciznost za pobjedu nad rakom jetre

Nakon godina neizvjesnosti zbog hronične bolesti jetre i sumnje na HCC, rumunjski inženjer Braca Ceracli podvrgnut je robotskoj resekciji jetre u bolnici Acıbadem Altunizade. Dr. Emre Bozkurt uklonio je tumor naprednom 3D vizualizacijom i robotskom tehnologijom, što je rezultiralo minimalnom boli, niskim rizikom i brzim oporavkom. Braca se brzo vratio svakodnevnom životu i pohvalio je Acıbademovu vrhunsku zdravstvenu njegu.

Giovanni Guidetti — Povratak životu uz savremenu operaciju kuka

Međunarodno poznati odbojkaški trener Giovanni Guidetti godinama se borio s jakim bolovima u kuku sve dok nije odabrao Acıbadem Zdravstvenu grupaciju za svoje liječenje. Profesor Javad Parvizi izveo je direktnu prednju zamjenu kuka, čime je izbjegnuto rezanje mišića i Guidettiju omogućeno hodanje sa štapom već unutar 24 sata nakon operacije. Brzi oporavak nakon operacije omogućio je Guidettiju vratiti se aktivnom načinu života bez boli.