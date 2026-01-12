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ACIBADEM U ZNAKU NAUKE

Godina koju su ispunili nauka, tehnologija i priče pacijenata

Pregled Acıbadem Zdravstvene grupacije za 2025.

Godina koju su ispunili nauka, tehnologija i priče pacijenata.

Marketing

12.1.2026

Ova 2025. godina bila je obilježena medicinskom izvrsnošću, naučnim rezultatima i izvanrednim postignućima Acıbadem Zdravstvene grupacije u mjeri koja je znatno uticala na živote mnogih ljudi. Acıbadem se sa svojom rastućom međunarodnom zdravstvenom mrežom, najsavremenijim tehnologijama liječenja i cijenjenim ljekarima, istaknuo kao vodeći centar primarne zdravstvene zaštite ne samo u Turskoj već i diljem svijeta. 2025. godina biće zapamćena po kliničkim otkrićima, pričama pacijenata koje mijenjaju živote, globalnim naučnim događajima i inovativnim tretmanima.

Godina koju su ispunili nauka, tehnologija i priče pacijenata.

Neke od revolucionarnih priča iz 2025.

Izvanredna medicinska dostignuća, složeni slučajevi i priče pacijenata koje su odjeknule u međunarodnoj zdravstvenoj zajednici obilježili su 2025. godinu i ostavili jedinstven trag unutar Acıbadem Zdravstvene grupacije. Od transplantacija jetre koje spašavaju živote djece do naprednih onkoloških otkrića i inovativnih ortopedskih operacija, naši timovi ostvarili su rezultate koji odražavaju naučnu izvrsnost i nepokolebljivu predanost vrhunskoj njezi svojim pacijentima. Izdvajamo neke od trenutaka ove godine koji su ostavili jak utisak:

Adriana: Dijete kojem je život spašen transplantacijom jetre
Malenoj Adriani, staroj tek 11 mjeseci, dijagnosticiran je hepatoblastom, rak opasan po život koji se proširio po jetri. Kada u njenoj domovini nije bilo dostupnih mogućnosti liječenja, porodica ju je dovela u Acıbadem Zdravstvenu grupaciju. Naš multidisciplinarni tim u našoj bolnici uspješno je transplantirao dio jetre njenoga oca. Uprkos izuzetnoj tehničkoj složenosti transplantacije dojenčadi, Adriana se ubrzo oporavila i vratila kući kao zdrava, nasmijana beba.

Dvije bebe, jedno rješenje koje spašava živote
Dvije bebe, jedna iz Libije i druga iz Gruzije, stigle su u Acibadem s teškim otkazivanjem jetre na transplantacije kojima su im spašeni životi u razmaku od samo nekoliko dana. Predvođeni profesorom Muratom Kılıçom i vanrednim profesorom Cahitom Yılmazom, naš tim je uspješno transplantirao dijelove jetre od roditelja svake bebe. Oba djeteta, Hatan i Saba, brzo su se oporavila, zahvaljujući vrhunskoj stručnosti ljekara naše Grupacije i njihovim izuzetnim rezultatima u transplantaciji jetre kod djece.

Braca Ceracli — Robotska preciznost za pobjedu nad rakom jetre
Nakon godina neizvjesnosti zbog hronične bolesti jetre i sumnje na HCC, rumunjski inženjer Braca Ceracli podvrgnut je robotskoj resekciji jetre u bolnici Acıbadem Altunizade. Dr. Emre Bozkurt uklonio je tumor naprednom 3D vizualizacijom i robotskom tehnologijom, što je rezultiralo minimalnom boli, niskim rizikom i brzim oporavkom. Braca se brzo vratio svakodnevnom životu i pohvalio je Acıbademovu vrhunsku zdravstvenu njegu.

Giovanni Guidetti — Povratak životu uz savremenu operaciju kuka
Međunarodno poznati odbojkaški trener Giovanni Guidetti godinama se borio s jakim bolovima u kuku sve dok nije odabrao Acıbadem Zdravstvenu grupaciju za svoje liječenje. Profesor Javad Parvizi izveo je direktnu prednju zamjenu kuka, čime je izbjegnuto rezanje mišića i Guidettiju omogućeno hodanje sa štapom već unutar 24 sata nakon operacije. Brzi oporavak nakon operacije omogućio je Guidettiju vratiti se aktivnom načinu života bez boli.

Godina koju su ispunili nauka, tehnologija i priče pacijenata.

Funda Ayata: Pobjeda nad rakom gušterače unatoč svim izgledima

Nakon godinu dana pogrešnih dijagnoza u inostranstvu, Funda Ayata konačno je saznala da ima rak gušterače i to kada se vratila u Tursku. Podvrgnuta je Whippleovoj operaciji 2009. godine, koja je zahtijevala potpuno uklanjanje gušterače, i već 16 godina živi zdravo, bez raka. Uz podršku napredne onkološke njege Acıbadem Zdravstvene grupacije i stručnosti profesora dr. Merta Erkana, njena priča dokazuje da se rak gušterače može pobijediti ranom dijagnozom i odabirom pravog zdravstvenog centra.

Naučno vodstvo, globalno priznanje i akademska izvrsnost

U naučnom smislu, 2025. godina Acıbademu je donijela i svjetska priznanja. Tri ljekara iz Acıbadema uvrštena su među 2% najuticajnijih naučnika na svijetu, prema Univerzitetu Stanford i Elsevier:

• Prof. dr. Javad Parvizi – Ortopedija i traumatologija (godišnji uticaj i uticaj na karijeru)
• Prof. dr. Güralp Onur Ceyhan – Opća hirurgija (godišnji uticaj)
• Prof. dr. Mert Erkan – Opća hirurgija (godišnji uticaj i uticaj na karijeru)

Ove nagrade odražavaju sve veći akademski uticaj Acıbadema i njegovu predanost unapređenju globalnih medicinskih istraživanja.

Jedan od najprestižnijih naučnih događaja godine bio je Međunarodni simpozijum o raku gastrointestinalnog trakta, održan u bolnici Acıbadem Altunizade. Događaj je okupio vodeće stručnjake iz cijelog svijeta i predstavio inovativne pristupe ranom i lokalno uznapredovalom raku gastrointestinalnog trakta, dodatno jačajući međunarodni uticaj Acıbadema unutar naučne zajednice.

Godina koju su ispunili nauka, tehnologija i priče pacijenata.

Korak naprijed u medicinskoj tehnologiji i inovacijama

Tokom 2025. godine, Acıbadem Zdravstvena grupacija dodatno je povećala svoja ulaganja u napredne medicinske tehnologije. Inovacije poput robotskih hirurških sistema, nano-artroskopske aplikacije, tehnika precizne onkologije, naprednih MRI i CT sistema kao i digitalnih platformi za njegu pacijenata transformisale su dijagnostiku i liječenje.

Acıbadem je nastavio pionirski rad u terapiji CAR T-ćelijama, ostvarivši visoke stope uspješnosti kod rezistentnih hematoloških karcinoma. Labcell, Acıbademov centar za ćelijsku terapiju, ostao je jedino središte za proizvodnju CAR-T na Bliskom istoku i u istočnoj Evropi izvan Izraela, pozicionirajući Tursku kao regionalnog lidera u biotehnologiji.

Mreža koja i dalje raste: Nove investicije i još veća pristupačnost

Acibadem je značajno proširio svoju mrežu tokom 2025. godine:

Bolnica Acıbadem İzmir Kent u potpunosti je obnovljena i modernizirana, i donosi iskustvo od 35 godina u radu Acıbadema u egejsku regiju uz napredne tehnologije, proširene kliničke usluge i ugledne ljekarske timove.

Bolnica Acıbadem Kartal, 25. bolnica grupacije savremene arhitekture, otvorila je svoja vrata inovativnim dijagnostičkim jedinicama i modelom zdravstvene njege usmjerenim na sigurnost i udobnost pacijenata.

Ova ulaganja proširila su doseg Acıbadema i ojačala njegovu misiju pružanja dostupne zdravstvene zaštite svjetske klase diljem Turske i šire.

Godina koju su skupa ispisali nauka, ljudi i inovacije

Za Acibadem Zdravstvenu grupaciju, 2025. godina bila je prekretnica - naučno, klinički i globalno. Revolucionarna hirurška dostignuća, inspirativne priče pacijenata, pionirski tehnološki napredak i vrijedna međunarodna priznanja doprinijela su jačanju globalnog prisustva grupacije. Dok Acıbadem ulazi u 2026. godinu, njegova vizija oblikovanja budućnosti zdravstvene zaštite nastavlja se, sa sve većim uticajem na šira geografska područja, dotičući više života nego ikad prije.

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