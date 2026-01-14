Završena nagradna igra “Iz snova u stvarnost uz Telemach klub i Samsung”

Jasmin Bavrk iz Zenice dobitnik glavne nagrade - Samsung uređaji za opremanje stana u vrijednosti do 10.000 KM

Nagradna igra “Iz snova u stvarnost uz Telemach klub i Samsung” uspješno je završena, a glavna nagrada – Samsung uređaji za opremanje stana u vrijednosti do 10.000 KM sa PDV-om, pripala je sretnom korisniku Jasminu Bavrku iz Zenice.

“Presretan sam što sam baš ja dobitnik glavne nagrade. Hvala Telemachu i Samsungu na ovoj nevjerovatnoj nagradi – ovo je stvarno ostvarenje sna!”, izjavio je Jasmin Bavrk, koji će u narednom periodu imati priliku da samostalno odabere uređaje iz aktuelne Samsung ponude, uključujući bijelu tehniku i kućanske aparate, u vrijednosti od 10.000 KM sa PDV-om, i tako opremi svoj dom iz snova.

Nagradna igra je trajala od 1.11.2025. do 31.12.2025. godine, a pravo na učešće imali su svi postojeći korisnici Telemach BH sa područja Federacije BiH koji su u webshopu Telemach kluba kupili Samsung Galaxy S25, Z ili FE serije.