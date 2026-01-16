Lakši pristup kreditnim sredstvima za privrednike: garancija 50% na kredite putem Razvojne banke FBiH

Privredni subjekti u Federaciji Bosne i Hercegovine, prilikom zaduženja u komercijalnim bankama, imaju mogućnost koristiti garanciju Federacije BiH kao instrument obezbjeđenja u visini 50% iznosa kredita, putem Garancijskog fonda koji u ime Vlade FBiH provodi Razvojna banka Federacije BiH.

U praksi, to znači da Vlada Federacije BiH garantuje 50% glavnice kredita kao instrument obezbjeđenja, dok se preostali dio kredita osigurava kroz standardne instrumente koje privrednik ugovara s komercijalnom bankom. Ovakav model privrednicima omogućava lakši pristup finansijskim sredstvima i povoljnije uvjete kreditiranja u odnosu na tržišne standarde.

Garancije su namijenjene obrtnicima i ostalim samostalnim privrednim djelatnostima, mikro, malim i srednjim preduzećima, velikim preduzećima, poljoprivredi i prehrambenoj industriji, kao i izvoznicima, u skladu s važećim kreditno - garantnim programima.

Krediti odobreni uz garanciju Vlade Federacije BiH namijenjeni su očuvanju radnih mjesta, osiguranju likvidnosti, stabilnom poslovanju, pokretanju novih i razvoju postojećih poslovnih aktivnosti, kao i jačanju konkurentnosti, inovacija, proizvodnje, izvoza i zapošljavanja.

Privrednici se o mogućnostima korištenja ove garancije mogu informisati direktno u komercijalnim bankama u Federaciji Bosne i Hercegovine kod kojih apliciraju za kredit, a koje imaju potpisan sporazum s Razvojnom bankom Federacije BiH. Lista tih banaka, kao i detaljne informacije o kreditno-garantnim programima, dostupni su ovdje.