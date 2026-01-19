Uz m:SAT gledaj sve, bilo gdje

m:tel vam donosi novu, atraktivnu m:SAT ponudu koja omogućava vrhunski TV sadržaj bez ograničenja lokacije - bilo gdje u Bosni i Hercegovini. Uz m:SAT, televizija je dostupna tamo gdje druge mreže ne dopiru: na selu, planini, vikendici ili u udaljenim krajevima, uz stabilan signal i bogat izbor programa.

Aktuelna ponuda uključuje 0,99 KM prvih šest mjeseci za solo (TV) uslugu, odnosno 50% popusta tokom prvih šest mjeseci za pakete usluga (TV, internet i/ili telefon). Oprema i montaža dostupni su po cijeni od samo 0,99 KM, a posebna pogodnost čeka i korisnike m:SAT Plus i m:SAT Max paketa, kao i korisnike integrisanih m:SAT usluga koji u okviru svog paketa koriste m:SAT Plus. Oni će, tokom minimalnog perioda trajanja ugovora, moći da koriste dodatni satelitski prijemnik bez dodatne mjesečne naknade.

m:SAT korisnicima donosi najbolji izbor TV programa, uključujući popularne domaće i strane kanale, hit serije, filmove i vrhunski sportski sadržaj na Arena Sport kanalima.

Korisnicima m:SAT usluga m:tel nudi i mogućnost kupovine televizora na rate, te set Xiaomi unutrašnjih i vanjskih kamera.

Jednostavna instalacija, pouzdan signal i fleksibilna ponuda čine m:SAT idealnim rješenjem za sve koji žele kvalitetnu televiziju na bilo kojoj lokaciji u BiH.

Više informacija dostupno je na sajtu www.mtel.ba, u najbližem m:tel prodajnom mjestu, kao i na broj telefona 0800 50 905.