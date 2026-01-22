Kako funkcionalna kuhinja smanjuje stres svakodnevnih obaveza.

U svakodnevnom životu često osjećamo da vrijeme „curi kroz prste“. Rad, školske obaveze, planiranje obroka, čišćenje, briga o porodici… lista je beskrajna. U takvom ritmu, kuhinja više nije samo prostor za pripremu hrane, ona je centar organizacije i planiranja domaćinstva. I upravo tu na scenu stupaju Samsung Bespoke AI uređaji, dizajnirani da olakšaju svakodnevicu i smanje stres.

Pametna organizacija

Zamislite frižider koji zna šta imate unutra, prati svježinu namirnica i upozorava vas kad se nešto približava datumu isteka. Bespoke AI frižideri rade upravo to. AI tehnologija prepoznaje sadržaj, prati stanje hrane i optimizuje hlađenje, prilagođavajući temperaturu i vlagu prema količini i vrsti namirnica. Rezultat je manje bacanja hrane, bolja kontrola zaliha i jednostavnija organizacija kuhinje.

Centralna kontrola

Bespoke AI uređaji dolaze s SmartThings integracijom, što omogućava da cijeli dom funkcioniše kao jedinstveni, pametni sistem. Putem mobilne aplikacije ili centralnog ekrana u kuhinji, možete provjeriti stanje frižidera i planirati obroke i pratiti potrošnju energije, ali i upravljati i kontrolisati povezane uređaje.

Takva povezanost znači da sve kućne obaveze možete nadzirati i upravljati njima sa jednog mjesta, a AI tehnologija će se pobrinuti da aparat radi optimalno čak i kada ste zauzeti ili odsutni. Ovaj nivo automatizacije omogućava da dom radi za vas, a ne obrnuto, što znatno smanjuje svakodnevni stres.

Efikasne rutine

Novo jutro počinje bez brige. Dok kuvate kafu, frižider predlaže recepte na osnovu namirnica koje već imate, mašina za pranje veša sama bira optimalan program, a robot-usisivač tiho održava dom čistim.

U večernjim satima, jednim pogledom u aplikaciju možete provjeriti stanje svih uređaja i isplanirati naredni dan. Funkcionalna kuhinja tako postaje mjesto gdje se stres pretvara u rutinu koja teče gotovo neprimjetno.

Dugoročna sigurnost

Kada govorimo o pametnom domu, osjećaj sigurnosti jednako je važan kao i tehnologija. Upravo zato Samsung nastavlja pogodnosti koje su započete još 2025. godine.

U okviru ove promocije, moguće je, i to do kraja 2026, ostvariti 5 godina garancije na odabrane kućne uređaje, što pruža dodatnu sigurnost. Jer, za pet godina mnogo toga može da se dogodi i lijepo je znati da neko misli na vas tokom cijelog tog perioda.