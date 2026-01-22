Kada su finansije laganini, sve je lakše.

Život rijetko ide po planu, ali osjećaj kontrole nad obavezama mijenja sve. Kada su finansije posložene, svakodnevica postaje lakša, a tempo života, jednostavno - laganini. Upravo to je cilj nove akcijske ponude ASA Banke, koja klijentima donosi nenamjenske i zamjenske kredite kreirane da pojednostave život, a ne da ga opterete.

Moć jednostavnosti: do 50.000 KM bez naknade

Nova ponuda namijenjena je svima koji žele objediniti postojeće obaveze ili otvoriti prostor za nove planove bez nepotrebnog pritiska. Maksimalan iznos kredita je 50.000 KM, uz rok otplate do 10 godina, dok je naknada za obradu kredita 0 KM, uz izuzetne kamatne stope.