Kada su finansije laganini, sve je lakše.

Život rijetko ide po planu, ali osjećaj kontrole nad obavezama mijenja sve. Kada su finansije posložene, svakodnevica postaje lakša, a tempo života, jednostavno - laganini. Upravo to je cilj nove akcijske ponude ASA Banke, koja klijentima donosi nenamjenske i zamjenske kredite kreirane da pojednostave život, a ne da ga opterete.
Moć jednostavnosti: do 50.000 KM bez naknade
Nova ponuda namijenjena je svima koji žele objediniti postojeće obaveze ili otvoriti prostor za nove planove bez nepotrebnog pritiska. Maksimalan iznos kredita je 50.000 KM, uz rok otplate do 10 godina, dok je naknada za obradu kredita 0 KM, uz izuzetne kamatne stope.
Bezbrižnost i u pokretu
Ono što ASA Banku izdvaja na tržištu jeste snažna strateška saradnja sa ASA Central osiguranjem. Upravo ta sinergija unutar grupacije omogućava kreiranje posebnih pogodnosti i integrisanih usluga klijentima, koje nadilaze standardne bankarske okvire. A kao rezultat te saradnje, klijenti koji realizuju kredit u prva tri mjeseca akcije dobijaju Paket za bezbrižnu vožnju, što uključuje:
• ASA kasko (pokriće šteta do 10.000 KM)
• Asistenciju na putu u BiH i Europi
„Naša poruka je jednostavna: finansije ne trebaju biti izvor stresa, već vjetar u leđa vašim planovima. Akcijom nenamjenskih i zamjenski kredita spajamo brzinu i sigurnost, potvrđujući da kao najveća domaća banka najbolje razumijemo prioritete naših građana i pružamo im oslonac onda kada im je najpotrebniji, čineći tako svakodnevicu svojih klijenata jednostavnijom i bezbrižnijom“, izjavila je Aldijana Rakić, Član Uprave.
Za više informacija o ponudi „Laganini“ posjetite najbližu poslovnicu ASA Banke ili web stranicu www.asabanka.ba
Jer kada su finansijske brige riješene - život ide laganini.